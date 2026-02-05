Ingresó a Diputados el tratado completo del Mercosur con la UE, pese a que sigue frenado en Europa + Seguir en









Cuenta con 3.039 páginas e iniciará su tratamiento en sesiones extraordinarias. El Parlamento Europeo votó que intervenga el Tribunal Continental.

El Gobierno enviará el Tratado del Mercosur y la UE al Congreso para su aprobación.

Se conocen los detalles de un nuevo proyecto de las sesiones extraordinarias: el Gobierno elevó a la Cámara de Diputados la traducción del acuerdo comercial completo entre el Mercosur y la Unión Europea, pese a que el Parlamento Europeo decidió frenarlo y judicializarlo. El Congreso debería ratificarlo, al igual que cada Parlamento de los países sudamericanos miembros. Podría ingresar a sesión la próxima semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Las disposiciones del Acuerdo Interino de Comercio tienen por objetivo: establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico", según resume la presentación del proyecto que ingresó a Diputados.

El documento elevado a la Cámara de Diputados cuenta con 3.039 páginas e ingresaría su tratamiento a la Comisión de Relaciones Internacionales y la Comisión del Mercosur, que deben ser constituidas a partir de febrero. En principio, habría una mayoría que acompañaría la sanción del acuerdo, aunque en los últimos días hubo un sector del peronismo que expresó resistencia por temor a que afecte a la industria local.

Acuerdo completo de la Unión Europea con el Mercosur Acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur Posición de la Unión Europea La Comisión Europea aseguró estar dispuesta a implementar el amplio acuerdo de libre comercio con el Mercosur de manera provisional, a pesar del rechazo a su aplicación total por parte del Parlamento Europeo. La titular de la Comisión Úrsula Von der Leyen así lo ratificó.

La aplicación del acuerdo generó controversias en Europa tras su firma el fin de semana pasado. El Parlamento Europeo lo paralizó luego de una votación apretada de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones que acordó remitir el proyecto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para expedirse sobre la cuestión. La propuesta cuestiona si el consenso respeta los tratados de la UE.

La UE estaría lista para actuar tan pronto como al menos un país de Mercosur ratifique el acuerdo. "Hay un claro interés en garantizar que los beneficios de este acuerdo se apliquen lo antes posible", expresó Von der Leyen a la prensa y sintetizó: "En resumen, estaremos listos cuando ellos estén listos".