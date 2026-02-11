Diputados busca dictaminar el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea + Seguir en









En un plenario de comisiones convocado para este miércoles, la cámara baja intentará destrabar dos iniciativas clave del temario impulsado por el Ejecutivo. El oficialismo confía en reunir los avales necesarios, mientras persisten reparos de la oposición y de sectores sociales.

Un plenario de comisiones intentará dictaminar sobre Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur y Unión Europea. Diputados

La Cámara de Diputados se prepara para una jornada intensa este miércoles, con la mira puesta en la firma de dictamen de dos proyectos sensibles incluidos en el período de sesiones extraordinarias: la reforma del Régimen Penal Juvenil y el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ambos temas serán abordados en un plenario de comisiones que resulta decisivo para habilitar su discusión en el recinto.

El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, apuesta a lograr los dictámenes necesarios para avanzar con una sesión especial prevista para el jueves, en un contexto de negociaciones ajustadas y con posiciones aún divergentes entre los distintos bloques parlamentarios.

En el caso del Régimen Penal Juvenil, el debate se reactivó luego de que el Poder Ejecutivo enviara una versión revisada del proyecto, tras retirar el texto original que proponía una baja más pronunciada de la edad de imputabilidad. La nueva iniciativa fija el umbral en los 14 años, incorpora un esquema de sanciones diferenciadas y establece un sistema de medidas socioeducativas, además de contemplar el financiamiento para su implementación.

Martín Menem Diputados Este jueves habrá sesión en Diputados. Mariano Fuchila El tema genera resistencias tanto en sectores de la oposición como en organismos de derechos humanos, que cuestionan el enfoque punitivo de la reforma y advierten sobre la falta de políticas integrales de contención y prevención. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que se trata de una actualización necesaria del régimen vigente, que data de la dictadura, y remarcan que el proyecto busca dar respuesta a delitos graves cometidos por menores de edad.

Diputados sesionará este jueves: cuáles son los cálculos del oficialismo En paralelo, el plenario también abordará el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un tratado comercial largamente negociado que el Gobierno nacional intenta reimpulsar como parte de su estrategia de inserción internacional. La intención es incorporar el tema al temario para su tratamiento en el recinto, aunque hasta ahora no se desarrolló un debate profundo en comisiones sobre los alcances económicos, productivos y ambientales del acuerdo.

Desde distintos bloques opositores plantean reparos por la velocidad del trámite y reclaman mayor información sobre el impacto del tratado en sectores sensibles de la economía, en particular la industria y las economías regionales. El oficialismo, por su parte, defiende la iniciativa como una oportunidad para ampliar mercados y atraer inversiones. La posibilidad de que ambos temas lleguen al recinto dependerá del resultado del plenario y de la capacidad del Gobierno para ordenar mayorías en un escenario parlamentario fragmentado. Con una agenda cargada y discusiones de alto voltaje político, la Cámara baja se encamina a una de las semanas más relevantes del actual período extraordinario.