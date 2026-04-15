Encuestas encienden alarmas en el Gobierno: cae la aprobación de Javier Milei y crece el malestar por la economía + Seguir en









Relevamientos sobre expectativas económicas mostraron una baja en el respaldo a la gestión de Javier Milei, mayor preocupación por la inflación y el empleo, y un aumento del malestar social. Los estudios también advierten que la oposición aún no logra capitalizar plenamente ese desgaste.

Javier Milei, golpeado por la economía y el caso Manuel Adorni. Presidencia

Tres relevamientos difundidos en las últimas horas coincidieron en que el gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de mayor desgaste en la opinión pública, con caída en los niveles de aprobación, aumento de la desaprobación y una economía que vuelve a ubicarse en el centro de las preocupaciones sociales.

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El dato más contundente surge de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), elaborada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP). El relevamiento se realizó entre el 10 y el 17 de marzo de 2026, sobre una muestra de 1.008 casos online a mayores de 18 años conectados a internet en todo el país. El dato más relevante es que la aprobación del Gobierno cayó al 38%, mientras que la desaprobación trepó al 59%. En paralelo, solo 33% de los consultados se mostró satisfecho con la marcha general del país, frente a un 65% de insatisfacción, una caída de siete puntos respecto de la medición anterior.

Según ese informe, la evaluación negativa crece con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos, donde el impacto del aumento de precios sobre consumos básicos, alquileres y transporte se siente con más intensidad. La encuesta también revela un deterioro en la percepción sobre áreas sensibles de la gestión, como la obra pública, la salud y la educación.

KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI El caso Manuel Adorni complicó al Gobierno. Presidencia Javier Milei: qué dicen las encuestas sobre la gestión El segundo estudio es el de QMonitor, que midió opinión pública nacional sobre una muestra de 1.645 casos en todo el país, relevados entre el 8 y el 24 de febrero. Allí la desaprobación a la gestión alcanzó el 53%, frente a una aprobación del 45%, lo que marca una caída de seis puntos respecto del pico de diciembre de 2025, cuando el oficialismo había logrado revertir parcialmente la tendencia negativa.

Uno de los datos más significativos de ese informe es el desbalance territorial. En el Gran Buenos Aires el rechazo escala al 72%, mientras que en el interior del país la aprobación todavía se mantiene mayoritaria, con 51%. Este punto es central porque muestra que el desgaste no es homogéneo y que la base de apoyo libertaria conserva fortaleza fuera del AMBA.

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Argentina atraviesa un escenario marcado por tensiones económicas persistentes y controversias por corrupción que impactan en la gestión nacional.



Los datos empiezan a mostrar un desgaste estructural en la gestión Milei.



Abrimos hilo pic.twitter.com/a5fbJwLKfp — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 12, 2026 El tercer relevamiento corresponde al monitor de opinión de Zuban Córdoba, que en abril mostró un deterioro todavía más marcado del humor social. Según ese estudio, la desaprobación a la gestión de Javier Milei alcanzó el 65%, mientras que la aprobación cayó al 33,9%. Además, el informe aporta un dato muy potente para la lectura económica: cuando se consultó por el principal problema del país, la respuesta más mencionada fue “llegar a fin de mes y las deudas”, con 22%, por encima incluso de la inflación y la suba de precios (16,9%) y del deterioro del sueldo (16,3%). El Financial Times advirtió que la baja de la inflación se frenó y puso en duda la estrategia de Milei El diario británico Financial Times publicó este miércoles un duro análisis sobre la marcha de la economía argentina y advirtió que la desaceleración de la inflación muestra señales de estancamiento. El medio destacó que el índice de precios de marzo fue del 3,4%, el nivel mensual más alto en un año, y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei enfrenta mayores dificultades para consolidar la baja de la suba de precios. En su artículo, el periódico señaló que, tras la fuerte caída desde los niveles de dos dígitos registrados al inicio de la gestión, la inflación no logró perforar el piso alcanzado en mayo pasado y volvió a ubicarse cerca de los tres puntos mensuales. Además, puso el foco en la presión que ejercen el aumento de tarifas, la suba de alimentos y el atraso salarial, al advertir que los ingresos formales crecieron por debajo del IPC. El informe también cuestionó la demora en la actualización de la canasta con la que se mide la inflación y remarcó que la pérdida del poder adquisitivo empieza a sentirse con mayor fuerza en la vida cotidiana.