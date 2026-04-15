El Financial Times, duro con Javier Milei: "La pelea contra la inflación está estancada"

El medio británico se refirió a las dificultades del gobierno para contener la suba de precios. Además criticó la demora en la implementación de la nueva canasta y la caída de salarios.

El diario británico Financial Times se hizo eco este miércoles del dato de inflación de marzo en Argentina que según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 3,4% . Además de remarcar las dificultades de Javier Milei para combatir la suba de precios, también cuestionó la falta de actualización del indicador y también puso el foco en la caída del salarios.

“El esfuerzo de Javier Milei por reducir la inflación crónica de Argentina se está estancando, con la tasa mensual alcanzando el 3,4 por ciento en marzo —su nivel más alto en un año— mientras los economistas advierten que abordar el tramo final podría ser mucho más difícil que frenar la crisis en su punto máximo", inició el artículo.

El medio financiero resalta que la inflación cayó “drásticamente” desde los índices mensuales de dos dígitos que registraba el país cuando La Libertad Avanza asumió la presidencia en 2023. Sin embargo, remarcan también que luego de tocar un piso de 1,5% en mayo, no logró perforar ese índice y, por el contrario, comenzó a ubicarse en cifras cercanas a los 3 puntos.

A continuación, recuerdan que el presidente libertario "quien escribió un libro titulado 'El fin de la inflación' como parte de su propuesta a los votantes en 2023, ha dicho que la inflación podría pronto ‘comenzar con un cero’, es decir, una tasa mensual inferior al 1 por ciento. Pero los economistas son escépticos, especialmente porque el alza de los precios de la energía causada por la guerra en Irán añade nuevas presiones a una dinámica de precios ya difícil de modificar”.

“Su tasa anual, de casi un 33 por ciento, está lejos de su pico de casi un 300 por ciento, pero sigue siendo de las más altas del mundo”, remarcan.

Milei en AmCham

El tipo de cambio, la herramienta de Milei para contener la inflación

Ayer por la tarde, el propio Milei reconoció que el dato arrojado por el INDEC no es el que esperaban para este momento. “El número es malo. No nos gusta el número porque la inflación nos resulta repugnante”, dijo tras la publicación del organismo. “Sin embargo, factores duros nos permiten explicar lo que ha sucedido y, sobre todo, esperar que en el futuro la inflación retome su sendero descendente”, agregó.

El artículo del Financial Times explica que Milei "se autodefine como anarcocapitalista", pero "recurrió a una herramienta tradicional para impulsar la caída inicial de la inflación: mantener estable el tipo de cambio del peso para anclar los precios". Pese a ello, explican que cuando el gobierno permitió que la moneda se moviera con mayor libertad "como parte de un acuerdo con el FMI en abril pasado, la inflación pronto comenzó a aumentar nuevamente”.

En el transcurso de los últimos meses, la aprobación de Milei cayó al 36,4%, según señala el artículo, donde también ubican a las preocupaciones sobre el estancamiento de los salarios y el desempleo por encima de la inflación.

“Sin un ancla firme, el gobierno debe ahora romper la inercia arraigada que se ha acumulado durante años de inflación crónica. En Argentina, esos hábitos son difíciles de erradicar: muchos comerciantes aumentan los precios de forma preventiva, las familias acopian productos básicos antes de la próxima subida y los contratos de alquiler incluyen incrementos automáticos trimestrales”, consideró el Financial Times.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Sube la inflación y caen los salarios

En ese sentido, aseguran que como los salarios se negocian en función de la inflación pasada y no de la actual, puede alimentar futuras subas de precios cuando las empresas trasladan el costo de los salarios más altos a los consumidores.

“Los costos de los servicios públicos y otros servicios, algunos de los cuales se ajustan automáticamente a la inflación pasada, siguen subiendo después de años de subsidios. Esto contrasta con los precios de los productos manufacturados, que en gran medida se mantienen bajos gracias al tipo de cambio semiflotante y la eliminación de algunas barreras comerciales”, precisó.

Para graficar el clima social, el diario desagregó algunos componentes del IPC que más aumento registraron. Por ejemplo, la carne subió 6,9% en marzo en Buenos Aires, mientras que a nivel nacional, los alimentos aumentaron un 3,4% ese mismo mes, tras subas del 3,3% en febrero y del 4,7 por ciento en enero. “Los argentinos han estado sintiendo la presión”, advierte el medio.

Mientras tanto, el diario británico señaló que los ingresos del sector formal avanzaron cerca de un 2% mensual en febrero, quedando por debajo de la inflación. “El efecto acumulativo es una erosión silenciosa pero significativa del nivel de vida, incluso cuando las tasas de pobreza bajaron el año pasado tras los máximos alcanzados al inicio de la presidencia de Milei”, subrayó.

Por otra parte, el Financial Times resaltó que el gobierno también enfrentó cuestionamientos sobre cómo mide la inflación. “A principios de este año, pospuso una actualización prevista de la canasta del índice de precios al consumidor, lo que llevó a la renuncia del titular del instituto nacional de estadísticas”, en referencia a Marco Lavagna y su disputa con Milei y Luis Caputo.

“Aunque la decisión generó preocupación en un país con una larga historia de manipulación de datos inflacionarios, los economistas dicen que el impacto numérico real hasta ahora ha sido insignificante”, concluyó.

La inflación de marzo volvió a tomar impulso y se ubicó en 3,4% mensual, el nivel más alto en un año, según informó el INDEC, lo que llevó el acumulado del primer trimestre al 9,4% y la variación interanual al 32,6%.