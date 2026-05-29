Javier Milei recibió a laboratorios y a congresistas de EEUU en medio de las negociaciones por la ley de patentes + Agregar ámbito en









El Presidente encabezó un encuentro junto al ministro de Salud, Mario Lugones, con representantes de CAEME y una delegación estadounidense integrada por legisladores republicanos y demócratas.

Javier Milei se reunió con representantes de CAEME.

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes en Casa Rosada una reunión con representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) y una delegación vinculada al Congreso de Estados Unidos. Los encuentros se dan en paralelo a la discusión sobre la ley de patentes y las negociaciones comerciales entre ambos países.

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Del encuentro con la cámara empresaria también participó el ministro de Salud, Mario Lugones, junto a directivos de algunas de las principales compañías farmacéuticas multinacionales con presencia en la Argentina. Según informó el Gobierno, CAEME anunció una inversión proyectada de u$s8.000 millones destinada al desarrollo de investigaciones clínicas en el país.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; el gerente general de MSD, Carlos Annes; la gerente general de Roche, María Pía Orihuela; la gerente general de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el gerente general de Novartis, Francisco García; el gerente general de GSK, Maximiliano Gutiérrez; la gerente general de Sanofi, Carolina López Camelo; y la gerente general de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.

JAVIER MILEI CONGRESISTAS ESTADOS UNIDOS Javier Milei recibió a congresistas de Estados Unidos. Presidencia

La delegación estadounidense estuvo integrada por los representantes republicanos Mario Diaz-Balart, Andrew Harris, Chuck Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte, además del congresista demócrata Henry Cuellar. También participaron el médico del Congreso estadounidense Brian Monahan; Susan Adams, Clerk and Staff Director del NSRP; y Erin Kolodjeski, Minority Clerk and Staff Director del mismo organismo.

Ley de patentes: un debate abierto La reunión se dio en medio de las tensiones abiertas por el proyecto de reforma de la ley de patentes que impulsa el Gobierno y que todavía no logra destrabar consensos entre laboratorios internacionales, empresas locales y sectores políticos. El tema se transformó además en uno de los puntos sensibles de la relación bilateral con Estados Unidos. En Washington siguen de cerca las discusiones vinculadas a la propiedad intelectual y la protección de patentes farmacéuticas, un reclamo histórico de compañías estadounidenses. La administración de Milei busca avanzar en un esquema que mejore las condiciones para inversiones extranjeras y fortalezca la relación comercial con la Casa Blanca, en momentos en que el oficialismo intenta mostrar señales de alineamiento económico y político con Estados Unidos. La discusión sobre el régimen de patentes también expuso diferencias dentro del sector farmacéutico argentino. Mientras los laboratorios nucleados en CAEME presionan para ampliar la protección de la propiedad intelectual y acelerar mecanismos regulatorios, otros sectores advierten sobre el posible impacto en los precios de medicamentos y en la producción local de genéricos.