Arde la derecha: socio de Milei vs. Espert y UCeDe en alerta

Milei, tras confirmar su acuerdo político con Espert, aseguró que “voy a entrar a dar la batalla en el barro. Yo siempre estuve con la batalla cultural, pero un día estaba cenando con un amigo que me dijo muy bien todo lo que estás haciendo, pero cuando llegás al cuarto oscuro el sistema se te caga de risa porque no está la boleta que dice Milei, y eso me hizo despertar”. El economista también deslizó que podría ser candidato en las próximas elecciones legislativas: “No se construye una alternativa para 2021, no va a haber 2023 porque nos van a volver a meter en la grieta. El momento es ahora”.

La confluencia de Espert-Milei, con las disidencias de Giacomi y la UCeDe –más próximas a López Murphy- se produce en un contexto de crecimiento del exministro de Economía en las encuestas. Hace 15 días hubo un almuerzo de los presidentes de los partidos nacionales de centroderecha, liberal y conservadores para evaluar el avance y la instalación de López Murphy en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Según un pool de encuestas realizadas en agosto, López Murphy promedia 36 puntos de imagen positiva en la Capital y 30 en la provincia de Buenos Aires.

A fines de octubre, los dirigentes de Recrear y del Partido Libertario planean lanzar Encuentro Republicano, el espacio político que nuclearía al Partido Demócrata Nacional de Carlos Balter, al Autonomista Nacional de “Pocho” Romero Feris, a Valores para Mi País, de Cynthia Hotton, y a otros partidos liberales que aún no ostentan la personería jurídica. Ante este escenario, Espert convocó a Milei. “Me voy a meter en política, y voy a ir a militar con vos”, le dijo Milei a Espert este sábado en un vivo de Instagram, donde argumentó: “Porque pedimos que se vayan todos, y se quedaron, así que ahora los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a reconstruir una Argentina próspera, liberal, pujante, que vuelva a abrazar los valores de Alberdi, para en unos años volver a ser potencia mundial”. Según trascendió, el mediático economista se presentaría como candidato a diputado por CABA el año próximo. El problema de este dúo liberal es que no tienen partido y deben buscar un sello para competir. Espert ya cambió de partido tres veces en menos de un año ante esta dificultad jurídica política.

A la polémica, se suma la UCeDe que emitió un comunicado donde también advierte que “a la fecha no hemos recibido comunicación alguna ni de José Luis Espert ni de Javier Milei expresando su deseo de participar como candidatos extrapartidarios en las próximas elecciones ni solicitando afiliarse a nuestro partido”. Y agregan que “estamos trabajando en un FRENTE de centro, incluso más amplio que el que no colocó como tercera fuerza en 1989 porque tenemos la convicción de que la batalla cultural se gana sumando a todos. La utilización de nuestro nombre y símbolos sin la correspondiente autorización no sólo es ilegal sino también carente de la ética que proclamamos para una nueva forma de hacer política”. El mensaje está firmado por Ana Martino (presidente de la Convención Metropolitana de la UCeDe) y Andrés Passamonti (presidente UCeDe)

El desencuentro entre Espert y López Murphy se debe al diseño de la coalición. Mientras que el primero soló busca un acuerdo entre los partidos y espacios liberales, el ex ministro de Defensa y Economía plantea desde hace meses que el espacio no puede ser “sólo un frente liberal, sino un frente con los liberales. Porque si armamos un frente sectario, excluyente, minoritario y testimonial, no vamos a llegar a nada”.