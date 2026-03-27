Dólar: la competitividad ya se deterioró casi 6% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

El conflicto bélico provocó un fortalecimiento del dólar y un debilitamiento de las monedas de nuestros principales socios comerciales. Ante esto economistas debaten la sostenibilidad del bajo nivel actual del tipo de cambio.

La competitividad cambiaria sufrió un deterioro desde que inició la guerra en Medio Oriente ante la depreciación de las monedas de la región y un fortalecimiento del dólar en el mundo. Esto sucedió en paralelo a la renovada oferta de divisas en el mercado local, que presiona a la baja al tipo de cambio. Economistas advierten que el nivel actual del ITCRM (índice de tipo de cambio real multilateral) está en niveles históricos muy bajos.

Es así que el ITCRM, que compara el valor real del dólar en Argentina con el de sus principales socios comerciales, ya acumuló una caída de 5,6% desde el inicio del conflicto bélico , revelaron desde PPI. La sociedad de bolsa remarcó una baja de 4,2% en el tipo de cambio bilateral con Estados Unidos y que, si se excluye a EEUU, el referencial registra una contracción de 5,8%.

"En una mirada más amplia, el índice se ubica apenas 1,9% por encima de los niveles promedio de noviembre de 2023 (heredado por la administración Milei del gobierno anterior) y 8,7% por encima de los niveles pre-salida (parcial) del cepo en abril de 2025", agregaron.

A su turno, Federico Machado , economista de Economía Open , en diálogo con este medio, aseguró que el nivel actual del tipo de cambio es "muy bajo" , cerca de tomar mínimos del Gobierno de Mauricio Macri y aproximadamente un 9% por arriba de los mínimos de la administración de Javier Milei.

En cuanto a la pregunta de si el nivel actual supone algún tipo de alarma, la respuesta radica en el contexto actual. "Yo creo que en pleno shock petrolero, buena cosecha, con superávit fiscal y año no electoral, no" , pronosticó y aseveró que, sin embargo, de acá a cuatro meses gran parte de esas condiciones pueden cambiar.

"Veo muy difícil transitar el camino hasta octubre 2027 con este nivel de Tipo de Cambio Real (TCR)", dijo Machado, ya pensando en un largo plazo.

En esa misma sintonía, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, opinó en charla con Ámbito: "Es un TCR relativamente apreciado pero no de alarma. La pregunta que podemos hacernos es si es adecuado para la necesidad de divisas que requiere Argentina, más que nada el Estado sin tener acceso a los mercados internacionales de crédito".

Y se respondió: "Por ahora el BCRA logra comprar a buen ritmo y el Tesoro ha conseguido abrir fuentes de financiamiento alternativas pero de corto plazo. Por ello es clave conseguir bajar el riesgo país y despejar las dudas sobre el financiamiento para que un TCR más apreciado sea sostenible. En las señales políticas está la clave".

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Mercado de futuros: se descomprime el volumen, ante la baja del dólar

En el mercado de dólar futuro, el miércoles se produjo una caída del volumen (860.526 contratos) y "cierres de posiciones fuertes (principalmente en la primera posición y sin roll a las subsecuentes) de hasta -39.614", revelaron desde la consultora Outlier. "Las tasas implícitas subieron un poco, pero con volatilidad intradiaria. Creemos que todo esto apunta a una caída genuina ayer, con cierres de posiciones fuertes dados los movimientos en el spot", agregaron.

Así, con mucha menos presión, desde este informe indicaron que esto se dio a partir de "una apreciación del peso que superó a otras monedas emergentes por una buena diferencia y sigue profundizando la baja del ITCRM".