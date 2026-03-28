Motosierra a cuentas de las FFAA para poner en funcionamiento la nueva Obra Social militar

El Gobierno busca garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar las prestaciones, mientras avanza en la transición con más de 340.000 afiliados y un plan para reducir deudas y ordenar el sistema.

El presidente Javier Milei ordenó crear la OSFA para garantizar sostenibilidad financiera y asegurar la continuidad y calidad de la atención médica de los afiliados.

A partir del 1° de abril entrará en funcionamiento OSFA , la obra social de las Fuerzas Armadas , un sistema de salud propio diseñado para “cuidar a la familia militar con criterios profesionales de gestión, reglas claras y foco en la calidad de la atención”, según informó oficialmente el organismo.

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La promulgación en el B.O. del DNU N°88/26 del 6 de febrero de 2026 inició la transición desde el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), disuelto, hacia dos obras sociales, una de las Fuerzas Armadas (OSFA) y otra para las de Seguridad (OSFFESEG).

La orden del presidente y Comandante en Jefe de las FFAA, Javier Milei dada a sus propias tropas en el DNU 88 de creación de la OSFA es de organizar la nueva estructura que: “ permita establecer eficientemente sostenibilidad financiera, asegurar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales y evitar una afectación actual o inminente del derecho a la salud de los afiliados ”.

La cantidad de afiliados del IOSFA hasta el día de difusión del DNU sumaba 529.202, es la tercera obra social del estado nacional.

En números aproximados, los beneficiarios se distribuyen de la siguiente manera: 175.000 del Ejército, 90.300 de la Armada, 66.700 de la Fuerza Aérea, 116.600 de la Gendarmería y 69.200 de la Prefectura. A ellos se suman 4.600 integrantes del personal civil del IOSFA y 6.500 adherentes, según datos oficiales del reciente Plan de Transición elaborado por el coronel (RE) Ariel Guzmán, administrador del cierre del IOSFA residual.

La OSFA constituida sólo por miembros de las tres fuerzas (sus familiares) más el personal civil reúne un padrón total de 343.307 afiliados. El general de brigada (R) Sergio Maldonado es el presidente de la nueva entidad OSFA.

Motosierra a recursos de las FFAA para mitigar deuda y poner en marcha la OSFA

El número de afilados por fuerza fue un elemento clave que consideró el ministro de Defensa, Carlos Presti, para disponer cuánto debería oblar cada institución armada para mitigar deudas preexistentes con los prestadores de la entidad en disolución y permitir así que la flamante OSFA pueda funcionar sin obstáculos, en el primer mes de vida.

No ha trascendido el número que pusieron sobre la mesa los titulares de armas, ni si ya se libraron las partidas destinadas a que el IOSFA residual salde deudas parciales a servicios médicos, laboratorios, droguerías y prestadores.

El desembolso tanto para financiar la nueva entidad, OSFA, como para avanzar en la regularización gradual de pagos a prestadores y proveedores saldrá de un mismo bolsillo, el de las Fuerzas Armadas.

Economía mira para el costado, su participación en el cambio de estructura de prestación social a las fuerzas quedó dentro de la ambigüedad del art. 12 del DNU: “El Poder Ejecutivo instrumentará las medidas necesarias a los efectos de determinar el proceso para la cancelación de los pasivos del Instituto de Obra Social de las FFAA”.

Esos recursos, dice ahora el comunicado oficial, surgen del “proceso de normalización de aportes y contribuciones” y “en el mismo sentido, se aguarda por el cumplimiento de los compromisos contributivos por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad”.

Un párrafo optimista para conseguir fondos castrenses, los militares están curtidos en soportar ajustes sin chistar. "El Comandante (por Milei) nos dio una lata de anchoas y la orden de marchar al desierto”, comentó mordaz una fuente del sector que anticipó vigorosos recortes internos para equilibrar los egresos por “normalización de aportes y contribuciones”, pero se sabe que la Gendarmería resiste el cumplimiento basándose en las deficiencias de prestación que padeció su personal a lo largo del tiempo.

La solución financiera no es nueva ni original. El expediente iniciado en 2023 durante la gestión kirchnerista de Darío Díaz Pérez en el IOSFA reclamó al Tesoro Nacional reconocimiento y pago de una deuda millonaria por aportes patronales. Nunca progresó.

En aquel entonces llegaba a más de $130 mil millones y ahora alcanzaría la friolera de $210 mil millones, según describe el Plan de Transición del coronel Guzmán.

Cifra que se compone de deuda por contribución patronal (el propio Estado empleador moroso en su obligación de cargas sociales) porque las fuerzas armadas y de seguridad excluían ciertos suplementos particulares en la comunicación del haber bruto mensual en detrimento del cálculo de la cuota social y la contribución patronal.

Otra billetera con pesos crujientes para OSFA aún no se abrió. Se trata de consolidar un nuevo acuerdo marco entre OSFA y el Estado Mayor Conjunto (EMCO) que dé continuidad al que se firmó con IOSFA. En claro, más plata que saldrá de una alcancía militar de centavos.

El convenio brinda respuesta sanitaria de la entidad social a las Direcciones de Sanidad de las FFAA respecto de accidentes y/o enfermedades del personal militar y soldados voluntarios por actos del servicio.

Por esa prestación las Direcciones de Sanidad de las fuerzas abonarían a OSFA el 2% calculado sobre la masa salarial que percibe el personal militar en actividad y los soldados voluntarios.

Vademécum de buenas intenciones

La flamante conducción de OSFA promete un listado de medidas orientadas a reducir el déficit y mejorar la calidad del servicio:

- Implementación del Plan Integral de Prestaciones (PIP), como eje para ordenar el sistema y garantizar su sustentabilidad.

- Fortalecimiento de los controles sobre prácticas médicas, mejorando la eficiencia del gasto sin afectar el acceso.

- Optimización de compras y gestión de medicamentos, con reducción de costos y normalización progresiva de la provisión.

- Simplificación de sistemas y estructuras, orientada a reducir costos operativos y mejorar la eficiencia, con desarrollos realizados por equipos propios.

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