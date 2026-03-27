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27 de marzo 2026 - 10:08

Guerra de Medio Oriente EN VIVO: el petróleo sigue bajo presión a pesar de la suspensión de ataques de EEUU a instalaciones energéticas iraníes

Trump busca reabrir el estrecho de Ormuz y asegurar su navegación.

Trump busca reabrir el estrecho de Ormuz y asegurar su navegación.

Por Imagen creada con IA

El conflicto en Medio Oriente sigue con nuevos ataques, tensiones en Ormuz y repercusiones globales. Seguí minuto a minuto las últimas novedades.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán cumplirá este próximo sábado un mes desde que se iniciaron las hostilidades. El conflicto, por el momento, parece lejos de resolverse y continúa generando un fuerte impacto en los mercados globales. Este viernes, el petróleo vuelve a acomodarse por encima de los u$s100 el barril, como es el caso del crudo Brent, que sube 2,28% hasta los u$s104,25. Por su parte, el crudo WTI de EEUU avanza hasta los u$s96,91 (+2,5%).

En detalle, durante el jueves pasado el presidente de EEUU, Donald Trump anunció que su gobierno pospuso por 10 días más los ataques contra instalaciones energéticas iraníes en una nueva maniobra para lograr negociar y que Irán afloje las prohibiciones para navegar por el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, Israel se despega de su aliado y anunció que sus ataques sobre el territorio iraní se "intensificarán y se ampliarán". “El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo advertimos al régimen terrorista iraní que dejara de disparar misiles contra la población civil de Israel. A pesar de las advertencias, los ataques han continuado y, por lo tanto, los ataques de las FDI en Irán se intensificarán y se extenderán a objetivos y zonas adicionales que ayudan al régimen a fabricar y operar armas contra civiles israelíes”, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado grabado en vídeo.

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Dólar: la competitividad ya se deterioró casi 6% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Por Solange Rial

comercio internacional exportaciones estados unidos importaciones
La competitividad cambiaria nuevamente en el ojo del debate.

La competitividad cambiaria nuevamente en el ojo del debate.

La competitividad cambiaria argentina sufrió un deterioro desde que inició la guerra en Medio Oriente ante la depreciación de las monedas de la región y un fortalecimiento del dólar en el mundo. Esto sucedió en paralelo a la renovada oferta de divisas en el mercado local, que presiona a la baja al tipo de cambio. Economistas advierten que el nivel actual del ITCRM (índice de tipo de cambio real multilateral) está en niveles históricos muy bajos.

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Irán reabre el debate nuclear y crecen las presiones internas para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

iran nuclear
Irán reabre el debate por el desarrollo de armas nucleares.

Irán reabre el debate por el desarrollo de armas nucleares.

La guerra en Medio Oriente eleva nuevamente sus tensiones a casi un mes de su inicio y, en este contexto, el debate interno en Irán sobre un eventual salto hacia el desarrollo de un arma nuclear entró en una nueva fase. Según fuentes dentro del país, los sectores más duros del régimen empujan con mayor fuerza —y cada vez con menos reservas públicas— la idea de avanzar hacia la bomba en respuesta a la escalada militar de Estados Unidos e Israel.

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Reportan al menos 1.900 personas muertos en Irán desde que comenzó la guerra en Medio Oriente

IRAN
Al menos 1.900 personas murieron y otras 20.000 resultaron heridas desde el inicio de las hostilidades.

Al menos 1.900 personas murieron y otras 20.000 resultaron heridas desde el inicio de las hostilidades.

El costo humano de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán sigue escalando. A casi cuatro semanas del inicio del ataque militar, al menos 1.900 personas murieron y otras 20.000 resultaron heridas, de acuerdo con cifras difundidas por la Media Luna Roja iraní.

“La situación humanitaria se está deteriorando rápidamente”, declaró María Martínez, jefa de la delegación de la organización en Irán, durante una conferencia de prensa de la ONU. “Teherán, una ciudad de aproximadamente 9 millones de habitantes, parece completamente vacía”.

La descripción da cuenta del nivel de impacto que viene dejando la campaña aérea sobre el territorio iraní, no solo por el número de víctimas sino también por el desplazamiento y la alteración del funcionamiento cotidiano en una de las principales ciudades de la región.

Según detalló la propia organización, una parte significativa de la infraestructura civil ya fue alcanzada por los bombardeos. Entre los sectores más afectados figuran el sistema de salud y el educativo.

De acuerdo con el balance presentado, cerca de 289 instalaciones médicas sufrieron daños, al igual que unas 600 escuelas e instituciones educativas.

La propia red humanitaria tampoco quedó al margen del impacto: 17 centros de la Media Luna Roja fueron alcanzados y casi 100 ambulancias terminaron dañadas o directamente destruidas.

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Naftas: para amortiguar la suba de precios, el Gobierno flexibilizó una norma de calidad y permite mayor corte de bioetanol

indicador nafta auto tablero
La medida de la Secretaría de Energía elevó el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas al 5,6%.

La medida de la Secretaría de Energía elevó el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas al 5,6%.

En una decisión técnica orientada a mitigar el traslado del precio internacional del petróleo al mercado interno, el Gobierno hizo modificaciones en la norma que regula la calidad de los combustibles en busca de que la refinación de naftas dependa en menor medida del valor internacional del crudo. Desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente que llevó el costo del barril por encima de los u$s100, los precios de las naftas subieron ya un 20%.

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El ministro de Defensa de Israel aseguró que los ataques contra Irán "se intensificarán y se ampliarán"

Israel Katz
Las declaraciones de Katz aumentan la tensión en Medio Oriente.

Las declaraciones de Katz aumentan la tensión en Medio Oriente.

Los ataques de Israel sobre territorio iraní “se intensificarán y se ampliarán” como respuesta a los nuevos lanzamientos de misiles desde Irán, según advirtió este viernes el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en medio de una escalada que sigue elevando la tensión en Medio Oriente.

La advertencia llegó luego de una nueva ronda de fuego cruzado entre ambos países y marca, al menos en el plano discursivo, la intención de Israel de profundizar su ofensiva más allá de los objetivos alcanzados hasta ahora.

“El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo advertimos al régimen terrorista iraní que dejara de disparar misiles contra la población civil de Israel. A pesar de las advertencias, los ataques han continuado y, por lo tanto, los ataques de las FDI en Irán se intensificarán y se extenderán a objetivos y zonas adicionales que ayudan al régimen a fabricar y operar armas contra civiles israelíes”, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado grabado en vídeo.

Aunque la declaración no precisó qué tipo de blancos podrían sumarse en la próxima fase de la ofensiva, sí dejó entrever que el foco ya no se limitaría a instalaciones estrictamente militares, sino también a estructuras vinculadas con la fabricación y operación de armamento.

“Seguiremos persiguiendo a los líderes y comandantes del régimen terrorista y destruyendo sus capacidades estratégicas”, añadió Katz La definición refuerza la idea de que Israel busca no solo responder a los ataques recibidos, sino también degradar de forma sostenida la infraestructura operativa y la cadena de mando iraní.

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Donald Trump postergó por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas de Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump anunció este jueves que su gobierno pospuso por 10 días más los ataques contra instalaciones energéticas iraníes. El comunicado fue compartido a través de su cuenta de Truth Social.

“A petición del Gobierno iraní, por favor, permitan que esta declaración sirva para dejar constancia de que estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026, a las 8 p.m., hora de Miami”, señaló el mandatario.

Al mismo tiempo, aseguró que “las conversaciones continúan” y que, pese a lo que calificó como “declaraciones erróneas de las ‘fake news’”, “avanzan muy bien”. La tregua vigente estaba prevista para expirar este viernes.

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