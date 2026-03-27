Guerra de Medio Oriente EN VIVO: el petróleo sigue bajo presión a pesar de la suspensión de ataques de EEUU a instalaciones energéticas iraníes

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Reportan al menos 1.900 personas muertos en Irán desde que comenzó la guerra en Medio Oriente

IRAN Al menos 1.900 personas murieron y otras 20.000 resultaron heridas desde el inicio de las hostilidades.

El costo humano de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán sigue escalando. A casi cuatro semanas del inicio del ataque militar, al menos 1.900 personas murieron y otras 20.000 resultaron heridas, de acuerdo con cifras difundidas por la Media Luna Roja iraní.

“La situación humanitaria se está deteriorando rápidamente”, declaró María Martínez, jefa de la delegación de la organización en Irán, durante una conferencia de prensa de la ONU. “Teherán, una ciudad de aproximadamente 9 millones de habitantes, parece completamente vacía”.

La descripción da cuenta del nivel de impacto que viene dejando la campaña aérea sobre el territorio iraní, no solo por el número de víctimas sino también por el desplazamiento y la alteración del funcionamiento cotidiano en una de las principales ciudades de la región.

Según detalló la propia organización, una parte significativa de la infraestructura civil ya fue alcanzada por los bombardeos. Entre los sectores más afectados figuran el sistema de salud y el educativo.

De acuerdo con el balance presentado, cerca de 289 instalaciones médicas sufrieron daños, al igual que unas 600 escuelas e instituciones educativas.

La propia red humanitaria tampoco quedó al margen del impacto: 17 centros de la Media Luna Roja fueron alcanzados y casi 100 ambulancias terminaron dañadas o directamente destruidas.