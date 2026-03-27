Guerra de Medio Oriente EN VIVO: el petróleo sigue bajo presión a pesar de la suspensión de ataques de EEUU a instalaciones energéticas iraníes

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán cumplirá este próximo sábado un mes desde que se iniciaron las hostilidades. El conflicto, por el momento, parece lejos de resolverse y continúa generando un fuerte impacto en los mercados globales. Este viernes, el petróleo vuelve a acomodarse por encima de los u$s100 el barril, como es el caso del crudo Brent, que sube 2,28% hasta los u$s104,25. Por su parte, el crudo WTI de EEUU avanza hasta los u$s96,91 (+2,5%).
Dólar: la competitividad ya se deterioró casi 6% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente
Por Solange Rial
La competitividad cambiaria argentina sufrió un deterioro desde que inició la guerra en Medio Oriente ante la depreciación de las monedas de la región y un fortalecimiento del dólar en el mundo. Esto sucedió en paralelo a la renovada oferta de divisas en el mercado local, que presiona a la baja al tipo de cambio. Economistas advierten que el nivel actual del ITCRM (índice de tipo de cambio real multilateral) está en niveles históricos muy bajos.
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