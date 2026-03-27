La compra de dólar ahorro cedió en febrero, hasta los u$s2.478 millones + Seguir en









Las "Personas Humanas" compraron menos dólares para atesoramiento que en enero y que en el promedio de abril-diciembre de 2025. Sin embargo, la cifra fue superior a la de la era Macri.

La compra de dólares para atesoramiento se mantiene por encima del promedio de la era Macri.

Las compra de dólar ahorro en febrero fue menor a la observada en los últimos meses, aunque se mantuvo por encima del promedio registrado durante el gobierno de Mauricio Macri. Se dio en un contexto de importante apreciación cambiaria, pese a las compras de divisas del Banco Central (BCRA) en el mercado de cambios.

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Este viernes el BCRA informó que las "personas humanas" compraron billetes y divisas "sin fines específicos" por u$s2.478 millones, en términos netos. La cifra fue inferior a la de enero (u$s3.103 millones) y a la del promedio entre abril y diciembre de 2025 (u$s3.973 millones).

Sin embargo, en comparación con el anterior período sin cepo (diciembre de 2015-octubre de 2019), el número se mantuvo elevado ya que por entonces el promedio de dólares adquirido para atesoramiento fue de u$s1.387 millones mensuales.

Al tomar solo las operaciones con billetes (y excluir, por ejemplo, las compras en cuentas del exterior), el BCRA subrayó que "en febrero las Personas Humanas realizaron compras brutas por u$s2.368 millones y efectuaron ventas brutas por u$s280 millones" y que "en cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,5 millones de individuos compraron, mientras que unos 718.000 vendieron".

image El dólar vuelve a atrasarse: ¿será sostenible? Cabe remarcar que, en febrero, el tipo de cambio oficial promedio fue 2,8% inferior al de enero. Esto generó el mayor nivel de apreciación cambiaria desde junio de 2025, un proceso que luego se profundizó en marzo.

La oferta de divisas en el MLC por la cosecha de trigo y las colocaciones de deuda privada favoreció esta dinámica del "billete verde". Para los próximos meses se espera que la tendencia se mantenga dada la proximidad de la cosecha gruesa, aunque algunos analistas encienden señales de alarma por el recalentamiento de la inflación, que puede llevar a un atraso excesivo del dólar y a una posterior corrección brusca, como ya ha ocurrido en otras oportunidades en Argentina.

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