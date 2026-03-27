Becas Progresar: redefinen requisitos y fijan nuevas fechas de inscripción

La Secretaría de Educación oficializó modificaciones en el programa y estableció un monto mensual de $35.000. También habrá nuevas condiciones y plazos según cada línea.

El Gobierno avanzó con una actualización del programa de becas Progresar y oficializó cambios en los requisitos, condiciones y cronograma de inscripción para 2026. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 172/2026, con la intervención de la Secretaría de Educación .

Según se estableció, la inscripción quedó habilitada desde este viernes y se organizará por líneas. El programa de “Finalización de la educación obligatoria” estará disponible entre el 27 de marzo y el 24 de abril, mientras que las líneas de “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” abrirán del 6 al 30 de abril. En tanto, “Formación Profesional” tendrá un plazo más amplio, desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la actualización del monto, ya que se fijó en $35.000 mensuales para todas las líneas del programa. Además, se estableció que quienes resulten beneficiarios en la primera convocatoria podrán percibir la ayuda durante un máximo de doce meses, mientras que aquellos que ingresen en una segunda instancia tendrán un tope de seis meses.

La normativa también redefine las condiciones de permanencia. Desde ahora, los titulares deberán informar cualquier cambio personal, académico o laboral dentro de los 30 días , utilizando los canales oficiales como la plataforma Progresar, ANSES o la aplicación Mi Argentina. El objetivo es fortalecer los controles y la actualización de datos de los beneficiarios.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la actualización del monto, fijado en $35.000 mensuales para todas las líneas del programa.

En cuanto a la continuidad, se determinó que la beca podrá renovarse hasta por cuatro años en el caso de quienes cursen la educación obligatoria, mientras que en Formación Profesional solo se permitirá extenderla por un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.

Los requisitos de acceso mantienen criterios vinculados a edad, nivel educativo e ingresos, con un límite de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) para el grupo familiar. También se contemplan excepciones para sectores específicos, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios o quienes estén a cargo de hogares monoparentales.

Para las líneas de educación superior y enfermería, se exige haber finalizado el secundario sin adeudar materias y cursar estudios en instituciones públicas, mientras que en formación profesional se requiere participar en trayectos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Con estos cambios, el Ejecutivo busca ordenar el esquema de becas, reforzar los controles y adaptar el programa a las condiciones del sistema educativo actual, en un contexto de inicio del ciclo lectivo 2026.

Becas Progresar 2026: guía completa de inscripción, requisitos y nuevos montos de marzo

El plan cuenta con tres modalidades: Obligatorio, Superior y Trabajo. Cada una tiene sus propios criterios:

Para la línea destinada a completar la secundaria, se exige ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal y DNI vigente. La edad general va de 16 a 24 años, aunque se puede ampliar en algunos casos. Además, el ingreso del grupo familiar no debe superar tres salarios mínimos.

En el nivel terciario o universitario, los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los estudiantes avanzados pueden extender el tope hasta los 30. Enfermería no tiene límite. También se solicita no adeudar materias del secundario al momento de la postulación.

Para el Progresar Trabajo, orientada a cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, la edad base es de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 para personas sin empleo formal. En todos los casos está el tope de ingresos familiares y la condición de alumno regular.