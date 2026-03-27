Los bonos y acciones se miden en medio de una licitación clave del Tesoro

Los activos argentinos arrastran una performance negativa ante el shock global generado por la guerra. Este viernes, la atención se la llevará la colocación de deuda en pesos y en dólares que realiza Luis Caputo.

El mercado se mueve al compás de la guerra y espera el resultado de la licitación de deuda del Tesoro argentino.

Los bonos y las acciones argentinos enfrentan este viernes un nuevo test en medio de la volatilidad global derivada del shock que generó la guerra en Medio Oriente . En esta oportunidad, la operatoria de los activos locales servirán para medir el interés inversor en los títulos en dólares y en pesos que licita el Ministerio de Economía durante esta jornada.

En cuanto al contexto internacional, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco , aseguró que "el mercado sigue atentamente los acontecimientos en Medio Oriente" , a partir de los rumores alrededor de los 15 puntos de disputa en materia de negociaciones entre las partes involucradas , que continúan sin resolución.

"De continuar el conflicto, y estos precios de commodities, comenzará a sentirse a nivel mundial la presión sobre el costo de vida" , deslizó el especialista.

En el plano local, el economista jefe de Puente, Eric Ritondale , remarcó que respecto al llamado a licitación del Tesoro Nacional para este viernes 27 de marzo, el mensaje central es la "profundización de la estrategia de financiamiento en moneda extranjera bajo jurisdicción local" por parte del Gobierno.

En ese sentido, destacó la reapertura del Bonar 2027 (AO27), así como el lanzamiento del nuevo Bonar 2028, ambos con suscripción e integración exclusiva en dólares. "Esta decisión sugiere que el Gobierno busca consolidar la captura de liquidez en dólares del mercado doméstico, extendiendo la curva de rendimientos hacia 2028 y validando la capacidad de absorción de la plaza local sin depender del acceso a los mercados internacionales", agregó.

Funcionarios de la administración Trump están analizando qué significaría para la economía un posible repunte de los precios del petróleo hasta los u$s200 por barril, según fuentes familiarizadas con el asunto, lo que indica que a un alto nivel están evaluando las posibles consecuencias de escenarios extremos para la guerra con Irán.

Según fuentes que pidieron el anonimato, la elaboración de modelos sobre el impacto negativo que un aumento significativo en los precios del petróleo podría tener en las perspectivas de crecimiento forma parte de la evaluación periódica que se realiza en momentos de crisis y no constituye una predicción. El objetivo es asegurar que la administración esté preparada para cualquier eventualidad, incluido un conflicto prolongado.

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