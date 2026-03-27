Cuántos dólares tienen los argentinos "debajo del colchón", según los últimos datos del INDEC

Entre el último cuatrimestre del 2024 y el mismo período del año pasado se agregaron u$s11.579 millones más al stock. La mitad de los activos financieros de la Argentina están fuera del sistema.

La cantidad de dólares que los argentinos atesoraron por fuera del sistema bancario durante el cuarto trimestre del 2025 alcanzó los u$s254.898 millones , cifra que mostró un crecimiento de u$s11.579 millones con relación a igual período del año pasado.

Así lo indican datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) conocidos este viernes. Se trata de los activos en moneda y en cuenta que posee el sector privado fuera del sistema bancario nacional. Los datos indican que en un año los denominados "dólares del colchón" subieron un 4,5% .

Es importante destacar que esta clase de activos fuera del sistema representa el 48,5% del total de activos financieros de la Argentina . Según el INDEC, al final del año pasado totalizaban u$s494.690 millones , mientras que los pasivos financieros sumaban u$s446.236 millones . De ese modo, el país tiene una posición neta acreedora de u$s48.454 millones .

Por otro lado, al finalizar el tercer trimestre los argentinos guardaban fuera del sistema u$s251.210 millones , lo que indica que en el último tramo del año sumaron u$s3.688 millones más.

Es de recordar que el Gobierno apunta a que el público pierda el temor y guarde sus billetes en los bancos para así mejorar la posición de reservas y el crédito .

Luis Caputo pide ayuda a las ALYCs

En función de eso, la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, reclamó al ecosistema de Agentes de Liquidación y Compensación (ALYCs) que elaboren productos en dólares que permitan a las personas invertir sus ahorros.

Y es que actualmente los bancos solo pueden captar en depósitos a plazo fijo esos fondos, pero tienen restricciones para prestarlos, ya que deben respetar normas para evitar el descalce de monedas entre depósitos y préstamos. Hoy solo están en condiciones de prestar dólares a empresas exportadoras que facturan también en dólares.

Crece la salida de fondos

Al contrario de lo que sería el deseo del equipo económico, se estima que en marzo se habrán ido al "colchón" o a gastos en el exterior unos u$s2.000 millones. Lo que se conoce como Formación de Activos Externos (FAE). Un reciente informe de la Fundación Capital indica que se trata de un nivel extraordinariamente alto para un año no electoral.