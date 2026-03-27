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27 de marzo 2026 - 10:02

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 27 de marzo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial extiende su racha bajista y se profundiza la apreciación cambiaria. Este jueves, cayó a $1.368 para la venta en el segmento mayorista, mientras que en el promedio minorista de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) cotizó a $1392,39.

En tanto, los ADRs argentinos cerraron con mayoría de bajas (de hasta 4,6%), mientras que el S&P Merval perdió 1,3%. A su vez, el riesgo país terminó en 583 puntos básicos. Este viernes, el mercado se mueve atento a la tensión en las bolsas del mundo. Mientras tanto, el Ministerio de Economía encara una nueva licitación de deuda en pesos y en dólares.

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¿Vuelve la tensión entre potencias? China iniciará dos investigaciones contra EEUU por "barreras comerciales"

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El Ministerio de Comercio de China anunció la apertura de una serie de investigaciones a Estados Unidos por sus "barreras comerciales" contra varias economías como la china por exceso de capacidad manufacturera y supuestos trabajos forzosos.

En un comunicado, un portavoz de la cartera explica que, en respuesta a las pesquisas iniciadas por Estados Unidos a mediados de este mes, China lanza de "forma recíproca" dos investigaciones sobre barreras comerciales impuestas por Washington.

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Dólar: la competitividad ya se deterioró casi 6% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Por Solange Rial

La competitividad cambiaria sufrió un deterioro desde que inició la guerra en Medio Oriente ante la depreciación de las monedas de la región y un fortalecimiento del dólar en el mundo. Esto sucedió en paralelo a la renovada oferta de divisas en el mercado local, que presiona a la baja al tipo de cambio. Economistas advierten que el nivel actual del ITCRM (índice de tipo de cambio real multilateral) está en niveles históricos muy bajos.

Es así que el ITCRM, que compara el valor real del dólar en Argentina con el de sus principales socios comerciales, ya acumuló una caída de 5,6% desde el inicio del conflicto bélico, revelaron desde PPI. La sociedad de bolsa remarcó una baja de 4,2% en el tipo de cambio bilateral con Estados Unidos y que, si se excluye a EEUU, el referencial registra una contracción de 5,8%.

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Naftas: para amortiguar la suba de precios, el Gobierno flexibilizó una norma de calidad y permite mayor corte de bioetanol

En una decisión técnica orientada a mitigar el traslado del precio internacional del petróleo al mercado interno, el Gobierno hizo modificaciones en la norma que regula la calidad de los combustibles en busca de que la refinación de naftas dependa en menor medida del valor internacional del crudo. Desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente que llevó el costo del barril por encima de los u$s100, los precios de las naftas subieron ya un 20%.

La medida de la Secretaría de Energía elevó el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas al 5,6%. Así las refinadoras podrán incorporar más bioetanol de forma voluntaria.

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Lo que se dice en las mesas: Bonar 2028 como termómetro de 2027, mientras Manuel Adorni se escuda en los halcones

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El Gobierno libertario parece querer tirar de la cuerda del “Adorni-gate” lo más que pueda mientras gana tiempo para retomar la iniciativa, casi emulando al “amigo” Donald Trump como hace en Medio Oriente donde nadie sabe a ciencia cierta hasta a dónde escalará el conflicto. El mercado que, parece mirar para otro lado, igual presta atención a la visión externa de las ramificaciones del escándalo que involucra al Jefe de Gabinete que, dicen, se esconde detrás de los halcones del Palacio de Hacienda.

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Inflación: por qué el equipo de Luis Caputo anticipa una baja, pese al impacto de la guerra y ajustes en tarifas

Por Carlos Lamiral

El equipo económico que dirige Luis Caputo apuesta a que, a partir de abril y mayo, la inflación muestre una desaceleración importante, aunque sin llegar a cifras mensuales que arranquen con cero. El razonamiento es puramente monetario.

Según afirmó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en declaraciones públicas, "cualquier agregado monetario que se mire está viajando al 20% interanual, muy por debajo de la inflación". "Eso anticipa que la inflación va a bajar y eso va a permitir que los salarios nuevamente empiecen a recuperarse en términos reales junto con el crédito porque están bajando las tasas de interés muy fuertemente", señaló el funcionario.

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