Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 27 de marzo

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Dólar: la competitividad ya se deterioró casi 6% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Por Solange Rial

La competitividad cambiaria sufrió un deterioro desde que inició la guerra en Medio Oriente ante la depreciación de las monedas de la región y un fortalecimiento del dólar en el mundo. Esto sucedió en paralelo a la renovada oferta de divisas en el mercado local, que presiona a la baja al tipo de cambio. Economistas advierten que el nivel actual del ITCRM (índice de tipo de cambio real multilateral) está en niveles históricos muy bajos.

Es así que el ITCRM, que compara el valor real del dólar en Argentina con el de sus principales socios comerciales, ya acumuló una caída de 5,6% desde el inicio del conflicto bélico, revelaron desde PPI. La sociedad de bolsa remarcó una baja de 4,2% en el tipo de cambio bilateral con Estados Unidos y que, si se excluye a EEUU, el referencial registra una contracción de 5,8%.

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