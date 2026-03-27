Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 27 de marzo

¿Vuelve la tensión entre potencias? China iniciará dos investigaciones contra EEUU por "barreras comerciales"
El Ministerio de Comercio de China anunció la apertura de una serie de investigaciones a Estados Unidos por sus "barreras comerciales" contra varias economías como la china por exceso de capacidad manufacturera y supuestos trabajos forzosos.
En un comunicado, un portavoz de la cartera explica que, en respuesta a las pesquisas iniciadas por Estados Unidos a mediados de este mes, China lanza de "forma recíproca" dos investigaciones sobre barreras comerciales impuestas por Washington.
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