Federico Sturzenegger celebró el avance en la privatización de los hoteles de Chapadmalal y Embalse

Hace algunos años, cuando era Presidente del @BancoCiudad, descubrí que el banco tenía un predio de varias hectáreas en Cosquín con 6 bungalows donde ocasionalmente veraneaban empleados de la institución. Los bungalows eran fríos, primitivos, y corríamos el riesgo permanente que… pic.twitter.com/8NqrkyPXuo — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 1, 2025

Sturzenegger argumentó que el Estado puede intervenir a través de subsidios al turismo social o educativo, pero no administrando directamente servicios para los que carece de experiencia: “No tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y que no conoce”, remarcó.

En esa línea, se alineó con la visión del presidente Javier Milei. “Tal cual nos lo pide el Presidente, el Estado debe ocuparse de sus competencias básicas”, afirmó. La declaración se inscribe en el marco de un plan más amplio de reducción del tamaño del Estado impulsado por el gobierno libertario.

El funcionario también destacó el valor turístico de las locaciones y consideró que la gestión privada podrá generar beneficios en las comunidades locales: “Ambas locaciones son únicas y su transferencia a un operador experto en el tema potenciará el valor turístico de ambos lugares con fuertes externalidades positivas para las zonas donde se emplazan”, escribió.

La privatización de los complejos de Chapadmalal y Embalse

Los complejos de Chapadmalal y Embalse, construidos originalmente durante el primer peronismo, fueron destinados históricamente a programas de turismo social y utilizados por sindicatos, instituciones educativas y familias de bajos ingresos. En los últimos años, permanecieron parcialmente operativos y con limitaciones presupuestarias.

La decisión de avanzar hacia su privatización forma parte del plan del gobierno para reducir el déficit fiscal y el gaso público, concentrar los recursos en áreas consideradas esenciales y deshacerse de bienes considerados no estratégicos.

Organizaciones sindicales y sectores de la oposición ya habían expresado su rechazo a la posibilidad de privatizar estos históricos complejos turísticos, argumentando que cumplen una función social. Sin embargo, el gobierno ratificó su voluntad de avanzar con la medida en línea con su visión de un "Estado más chico y eficiente".

Unidad Turística Chapadmalal.jpg Ministerio de Turismo y Deportes

Fin del turismo social: el gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de los complejos

El Gobierno definió el futuro de los históricos complejos hoteleros de Chapadmalal y Embalse, ubicados respectivamente en Mar del Plata y la provincia de Córdoba. A partir de una serie de reformas impulsadas por la nueva Ley Nacional de Turismo, ambos inmuebles pasarán a estar bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que evaluará su venta o concesión.

Según indicaron las autoridades, la medida responde a un eje central del gobierno de Javier Milei, que es reducir el déficit fiscal. Voceros oficiales explicaron que los dos complejos "generaban importantes pérdidas".

Desde el Ejecutivo aseguraron que el déficit calculado el año pasado supera los u$s 10 millones anuales, aunque aclararon que en los primeros meses de este año la cifra descendió a u$s1 millón debido a la menor actividad registrada en enero y febrero.

Con la nueva Ley Nacional de Turismo, el Gobierno decidió ponerle fin al Turismo Social en Chapadmalal y Embalse. Según indicaron, van a traspasarse los complejos a la jurisdicción de la AABE, que después decidirá si los concesiona o los pone a la venta.