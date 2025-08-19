El dólar blue resistió la tendencia bajista del oficial y el MEP: la brecha se amplió a máximos de un mes

Conocé cómo cerraron el dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantuvo en $1.340 este martes.

El dólar blue resistió la tendencia bajista que arrojó la mayoría de las cotizaciones del "billete verde". De este modo, la brecha con el oficial se amplió a máximos de casi un mes.

El informal se mantuvo estable en los $1.320 para la compra y $1.340 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Por ende, el spread con el tipo de cambio mayorista se elevó al 3,7%, récord desde el 24 de julio.

El oficial cerró a la baja este martes, tanto en su segmento minorista como mayorista. En cuanto a los financieros, el MEP también finalizó con una merma, aunque el CCL subió.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.292,50.

El dólar MEP opera a $1.297,02 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 19 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.305,65 y la brecha se posiciona en 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 19 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 19 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.305,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 19 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.509, según Binance.