El rincón escondido de Córdoba que te sorprenderá con paisaje repleto de flores y vegetación

Este lugar ubicado en Córdoba es capaz de generar sorpresa en quienes lo elijan como destino para realizar turismo en la provincia.

El turismo en Córdoba permite descubrir lugares que sorprenden por su tranquilidad y belleza natural. Sus rincones esconden paisajes que invitan a desconectarse de la rutina y disfrutar de momentos al aire libre, rodeados de vegetación y espacios que parecen sacados de un cuento.

Entre estos destinos, Villa Giardino ofrece un entorno sereno ideal para paseos, caminatas y actividades al aire libre. La combinación de colores, aromas y sonidos de la naturaleza convierte cada visita en una experiencia relajante que renueva la conexión con el ambiente y permite disfrutar de un respiro fuera de la ciudad.

vILLA gIARDINO Dónde se ubica Villa Giardino Villa Giardino es una pintoresca localidad ubicada en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Se encuentra a aproximadamente 90 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba y a solo 8 kilómetros de La Cumbre. Su altitud supera los mil metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga un clima fresco y una vegetación exuberante durante todo el año.

La localidad se caracteriza por su arquitectura de estilo suizo-alemán, con casas de madera y techos a dos aguas, que le confiere un aire europeo en medio de las sierras cordobesas. Además, su entorno natural, con montañas, ríos y bosques, la convierte en un destino ideal para los amantes del turismo ecológico y la tranquilidad.

Qué se puede hacer en Villa Giardino Una de las principales atracciones de Villa Giardino es el Camino de los Artesanos, una ruta de ripio de 9 kilómetros que conecta la localidad con La Cumbre. A lo largo de este recorrido, los visitantes pueden disfrutar de paisajes serranos mientras visitan talleres de artesanos locales, casas de té, restaurantes y tiendas de productos regionales. Este circuito es ideal para quienes buscan una experiencia auténtica y en contacto con la cultura local.

Otro lugar destacado es el balneario Los Quimbaletes, ubicado a 20 minutos del centro de la localidad. Este balneario natural ofrece espacios para nadar y relajarse junto al arroyo Los Quimbaletes, en un entorno rodeado de vegetación y tranquilidad. Es un sitio perfecto para disfrutar de un día de sol y agua en medio de la naturaleza. También cuenta con una rica oferta gastronómica que incluye desde parrillas regionales hasta casas de té y confiterías. Muchos de estos establecimientos se encuentran en el mismo Camino de los Artesanos, permitiendo a los visitantes combinar la degustación de platos locales con la compra de productos artesanales. Cómo ir hasta Villa Giardino Para llegar a Villa Giardino desde la ciudad de Córdoba, se puede tomar la Ruta Nacional 38 en dirección norte. El viaje dura aproximadamente una hora y media y es posible hacerlo en automóvil particular o en colectivo. Varias empresas de transporte ofrecen servicios de colectivo desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba hasta Villa Giardino, facilitando el acceso para quienes prefieren el transporte público. Es importante tener en cuenta que la localidad cuenta con una terminal de ómnibus propia, desde donde se pueden tomar taxis o remises para desplazarse por la zona. Además, el acceso por carretera es sencillo y bien señalizado, lo que permite llegar cómodamente al destino.

