19 de agosto 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $20 este lunes.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

De esta manera, la cotización del tipo de cambio paralelo recuperó los $20 que había retrocedido en el cierre de la semana pasada. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 3,6%.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 19 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.293, $7 por debajo respecto del cierre previo.

Valor del MEP hoy, martes 19 de agosto

El dólar MEP opera a $1.298,44 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 19 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.302,57 y la brecha se posiciona en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 19 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 19 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1319,86, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 19 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.667,9, según Binance.

