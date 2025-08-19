El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 19 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: bajó el dólar oficial, pero el blue subió; ADRs rebotaron y los bonos en dólares anotaron mayoría de alzas
-
El dólar blue anotó su mayor suba en un mes y cerró casi $50 por encima del oficial mayorista
De esta manera, la cotización del tipo de cambio paralelo recuperó los $20 que había retrocedido en el cierre de la semana pasada. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 3,6%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 19 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.293, $7 por debajo respecto del cierre previo.
Valor del MEP hoy, martes 19 de agosto
El dólar MEP opera a $1.298,44 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 19 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.302,57 y la brecha se posiciona en 0,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 19 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 19 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1319,86, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 19 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.667,9, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario