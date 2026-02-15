El cansancio laboral es una situación cotidiana para las personas que sufren jornadas extensas. La hiperconectividad y la presión por resultados generan un nivel de desgaste que suele naturalizarse en los entornos laborales. Trabajar sin pausas incrementa el agotamiento físico y mental, eleva la ansiedad y, con el tiempo, puede derivar en problemas de salud más complejos, incluidos trastornos del sueño y afecciones cardiovasculares.
Las técnicas que pocos trabajadores aplican para relajarse y se pueden hacer en menos de 5 minutos
El estrés laboral impacta en la productividad y la salud, pero existen microprácticas breves, que permiten recuperar la calma en plena jornada.
-
Reforma laboral: cuánto cobrará un trabajador en caso de enfermedad o accidente y qué duración tendrán las licencias
-
La ONU alertó que 138 millones de niños trabajan en el mundo y el 60% lo hace en el campo
Especialistas en psicología laboral advierten que no es necesario disponer de largos descansos para reducir el estrés, sino incorporar microinterrupciones estratégicas. En una jornada estándar, la atención sostenida difícilmente supere los 45 o 50 minutos, por lo que introducir pausas breves de hasta cinco minutos permite regular la carga mental y mejorar el desempeño general.
Técnicas de relajación durante el trabajo
A continuación, cinco prácticas simples que pueden realizarse en menos de cinco minutos, incluso dentro del espacio laboral, sin equipamiento ni preparación previa:
Respiración consciente
La respiración guiada actúa como un regulador inmediato del sistema nervioso.
- Consiste en inhalar suave y profundamente durante unos segundos y exhalar con mayor intensidad, repitiendo el ciclo cuatro veces.
Esta técnica ayuda a disminuir la activación fisiológica asociada al estrés y puede realizarse sentado o de pie.
Desconexión digital breve
Alejarse de pantallas y notificaciones por algunos minutos reduce la sobrecarga cognitiva.
- Apagar alertas, dejar el teléfono a un lado y concentrarse en una actividad analógica permite cortar el flujo constante de estímulos y recuperar foco.
Conversación con escucha activa
Hablar con otra persona prestando atención plena favorece la regulación emocional.
- Escuchar sin interrumpir, formular preguntas y concentrarse en el intercambio ayuda a anclar la mente en el presente y fortalece los vínculos laborales.
Dibujo de patrones circulares
El movimiento repetitivo y focalizado induce un estado de calma mental.
- Dibujar círculos continuos sobre una hoja, sin levantar el lápiz, ayuda a desviar la atención de pensamientos estresantes y reduce la tensión acumulada.
Visualización guiada
Imaginar escenas asociadas a tranquilidad activa respuestas de relajación.
- Con los ojos cerrados, respirar de forma lenta y recrear mentalmente un lugar agradable, involucrando los cinco sentidos, permite disminuir la ansiedad en pocos minutos.
- Temas
- Trabajo
Dejá tu comentario