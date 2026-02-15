SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de febrero 2026 - 12:00

Las técnicas que pocos trabajadores aplican para relajarse y se pueden hacer en menos de 5 minutos

El estrés laboral impacta en la productividad y la salud, pero existen microprácticas breves, que permiten recuperar la calma en plena jornada.

Desviar la atención y conectar con lo tangible es fundamental para relajar del estrés de los dispositivos móviles.

Desviar la atención y conectar con lo tangible es fundamental para relajar del estrés de los dispositivos móviles.

El cansancio laboral es una situación cotidiana para las personas que sufren jornadas extensas. La hiperconectividad y la presión por resultados generan un nivel de desgaste que suele naturalizarse en los entornos laborales. Trabajar sin pausas incrementa el agotamiento físico y mental, eleva la ansiedad y, con el tiempo, puede derivar en problemas de salud más complejos, incluidos trastornos del sueño y afecciones cardiovasculares.

Especialistas en psicología laboral advierten que no es necesario disponer de largos descansos para reducir el estrés, sino incorporar microinterrupciones estratégicas. En una jornada estándar, la atención sostenida difícilmente supere los 45 o 50 minutos, por lo que introducir pausas breves de hasta cinco minutos permite regular la carga mental y mejorar el desempeño general.

Técnicas de relajación durante el trabajo

A continuación, cinco prácticas simples que pueden realizarse en menos de cinco minutos, incluso dentro del espacio laboral, sin equipamiento ni preparación previa:

Respiración consciente

La respiración guiada actúa como un regulador inmediato del sistema nervioso.

  • Consiste en inhalar suave y profundamente durante unos segundos y exhalar con mayor intensidad, repitiendo el ciclo cuatro veces.

Esta técnica ayuda a disminuir la activación fisiológica asociada al estrés y puede realizarse sentado o de pie.

Desconexión digital breve

Alejarse de pantallas y notificaciones por algunos minutos reduce la sobrecarga cognitiva.

  • Apagar alertas, dejar el teléfono a un lado y concentrarse en una actividad analógica permite cortar el flujo constante de estímulos y recuperar foco.

Conversación con escucha activa

Hablar con otra persona prestando atención plena favorece la regulación emocional.

  • Escuchar sin interrumpir, formular preguntas y concentrarse en el intercambio ayuda a anclar la mente en el presente y fortalece los vínculos laborales.

Dibujo de patrones circulares

El movimiento repetitivo y focalizado induce un estado de calma mental.

  • Dibujar círculos continuos sobre una hoja, sin levantar el lápiz, ayuda a desviar la atención de pensamientos estresantes y reduce la tensión acumulada.

Visualización guiada

Imaginar escenas asociadas a tranquilidad activa respuestas de relajación.

  • Con los ojos cerrados, respirar de forma lenta y recrear mentalmente un lugar agradable, involucrando los cinco sentidos, permite disminuir la ansiedad en pocos minutos.

