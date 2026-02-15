Las técnicas que pocos trabajadores aplican para relajarse y se pueden hacer en menos de 5 minutos

El estrés laboral impacta en la productividad y la salud, pero existen microprácticas breves, que permiten recuperar la calma en plena jornada.

+ Seguir en

Desviar la atención y conectar con lo tangible es fundamental para relajar del estrés de los dispositivos móviles.

El cansancio laboral es una situación cotidiana para las personas que sufren jornadas extensas. La hiperconectividad y la presión por resultados generan un nivel de desgaste que suele naturalizarse en los entornos laborales. Trabajar sin pausas incrementa el agotamiento físico y mental , eleva la ansiedad y, con el tiempo, puede derivar en problemas de salud más complejos, incluidos trastornos del sueño y afecciones cardiovasculares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Especialistas en psicología laboral advierten que no es necesario disponer de largos descansos para reducir el estrés , sino incorporar microinterrupciones estratégicas. En una jornada estándar, la atención sostenida difícilmente supere los 45 o 50 minutos, por lo que introducir pausas breves de hasta cinco minutos permite regular la carga mental y mejorar el desempeño general.

A continuación, cinco prácticas simples que pueden realizarse en menos de cinco minutos , incluso dentro del espacio laboral, sin equipamiento ni preparación previa:

La respiración guiada actúa como un regulador inmediato del sistema nervioso .

Esta técnica ayuda a disminuir la activación fisiológica asociada al estrés y puede realizarse sentado o de pie.

Desconexión digital breve

Alejarse de pantallas y notificaciones por algunos minutos reduce la sobrecarga cognitiva.

Apagar alertas, dejar el teléfono a un lado y concentrarse en una actividad analógica permite cortar el flujo constante de estímulos y recuperar foco.

Conversación con escucha activa

Hablar con otra persona prestando atención plena favorece la regulación emocional.

Escuchar sin interrumpir, formular preguntas y concentrarse en el intercambio ayuda a anclar la mente en el presente y fortalece los vínculos laborales.

Dibujo de patrones circulares

El movimiento repetitivo y focalizado induce un estado de calma mental.

Dibujar círculos continuos sobre una hoja, sin levantar el lápiz, ayuda a desviar la atención de pensamientos estresantes y reduce la tensión acumulada.

Visualización guiada

Imaginar escenas asociadas a tranquilidad activa respuestas de relajación.