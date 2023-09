Ganancias y Presupuesto 2024 abren nueva contienda en el Congreso

El Congreso, escenario de la disputa oficialismo vs oposición.

Días atrás el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa , anunció en diálogo con C5N que avanzará en las modificaciones del impuesto a las ganancias . El proyecto para tal fin ya accedió a la Cámara de Diputados , donde el oficialismo apura su debate.

El viernes próximo es la fecha límite y el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de UP, Agustín Rossi, deberá elevar el proyecto de Presupuesto 2024 en la Cámara de Diputados.

Ganancias y el Presupuesto 2024 abrieron así un nuevo capítulo de la discusión política entre oficialismo y oposición. En diálogo con Ámbito, el gobernador electo de San Luis de Juntos por el Cambio (jXc), Claudio Poggi, opinó que "estamos en el medio de una campaña electoral y todo lo que se pide de un lado y del otro, son todos anuncios electorales", afirmó. "Me parece que no merece el análisis porque esta discusión no tiene nada que ver con cuestiones de mediano y largo plazo para el país", sentenció el actual diputado puntano.

Desde el Frente de Todos (ahora UP) el diputado Daniel Arroyo cuestionó la presentación del candidato de LLA y diputado nacional ya que "marca el desconocimiento de Milei de la ley". En ese sentido, exministro de Desarrollo Social aseguró que "el Ejecutivo tiene como obligación enviar el Presupuesto antes del 15 de septiembre, luego el Congreso discutirá el proyecto para que el nuevo presidente tenga el presupuesto, algo que siempre fue así", remarcó.

Por su parte, el diputado de JxC Maximiliano Ferraro expresó sobre el pedido del libertario por el Presupuesto 2024 que "sorprende y preocupa que un candidato a presidente como Milei llame al incumplimiento de una ley, nada más y nada menos que una ley de administración financiera que obliga al Poder Ejecutivo a enviar el presupuesto al Congreso antes del 15 de septiembre", manifestó. en esa línea, el referente de la Coalición Cívica consideró que "lo que necesita Argentina es previsibilidad y el cumplimiento estricto de la ley y el funcionamiento institucional. Hoy parece que el candidato libertario pide que se exima al actual Gobierno", expresó.

Impuesto a las ganancias: se abre el debate en Diputados

El presidente del bloque de UP en Diputados, Germán Martínez, confirmó este miércoles que el proyecto de modificaciones en el impuesto a las ganancias ya ingresó a la Cámara baja y que se va a dar curso lo más rápido posible para que arranque el debate.

“Las primeras reacciones fueron negativas por parte de la oposición. Se han expresado. Aquellos que la semana pasada pedían que Massa avanzara rápido, ahora dicen que es un mamarracho y no hay por qué tratarlo. Me parece que es un despropósito lo que están haciendo. Están cometiendo un grave error”, expresó Martínez en declaraciones a AM750.

Allí surgió otra disputa oficialismo vs oposición, que recaló en cruces de declaraciones a favor y en contra de la iniciativa. "El impuesto a las ganancias es coparticipable, cada uso o cambio del impuesto afecta la distribución entre las provincias", aclaró Claudio Poggi. "Es un tema que debería asumir el Gobierno nacional, no perjudicar los ingresos de las provincias que tienen a su cargo la salud, la educación, la seguridad de su gente", sentenció quien asumirá el poder en la gobernación de San Luis en diciembre próximo.

Para Daniel Arroyo, analizó, los anuncios de Sergio Massa de ganancias son "anuncios estructurales y profundos de verdad". "Está claro que el salario no es ganancia", subrayó, dado que "tenemos que lograr que sea un porcentaje muy pequeño de los trabajadores sea el que tribute ganancias", agregó. De esta manera, para el diputado de UP, el objetivo es "llevar adelante un mecanismo para pasar de la base de $1.770.000 a 15 salarios mínimos en el monto del tributo, con eso quedarían unos 80.000 trabajadores que en tal caso pagarían un tributo especial. Para mi es un cambio de la concepción de lo tributario", consideró como las claves de la medida.

En tanto, para Maximiliano Ferraro "el oficialismo está teniendo manotazos de ahogado que comprometen a un futuro gobierno", con medida de este tipo. "Se ha visto también un anuncio educativo proponiendo más populismo educativo, en 20 años se ha incumplido con la ley de Financiamiento Educativo", destacó el diputado de la CC/JxC.