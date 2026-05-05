Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias: ¿Mito o realidad?

El régimen fue presentado como una revolución en el cumplimiento fiscal, generando expectativas genuinas, pero también interrogantes concretos. Un análisis sin eufemismos sobre qué cambia, qué no, y qué conviene saber antes de adherirse.

La implementación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país abrió un fuerte debate en el ámbito tributario argentino.

Presentado como una herramienta destinada a reducir burocracia y modernizar la relación entre contribuyentes y administración tributaria , el nuevo esquema —establecido por la Ley 27.799 y reglamentado por el Decreto 93/2026 y la RG ARCA 5836/2026 , vigente desde el 20 de abril de 2026— genera expectativas, pero también interrogantes concretos sobre su verdadero alcance.

La propuesta oficial apunta a un objetivo claro: reemplazar procesos complejos por una declaración jurada más simple, con información precargada y menor intervención manual por parte del contribuyente.

En la práctica, sin embargo, comienzan a surgir dudas razonables. El régimen reduce ciertos cálculos y presentaciones, pero no elimina la necesidad de comprender normas complejas y controlar las operaciones reflejadas en la posición del fisco. El contribuyente sigue expuesto a errores porque las reglas de fondo no cambian; solo cambia la forma de cumplimiento .

No. El propio fisco lo aclaró expresamente: no es un blanqueo ni una amnistía. El régimen no permite incorporar bienes ni fondos no declarados. Está diseñado para simplificar el cumplimiento de quienes ya cumplen. Quienes omitan ingresos, computen deducciones improcedentes o utilicen comprobantes apócrifos pierden todos los beneficios, incluido el efecto liberatorio.

¿Puede acceder cualquier persona física sin restricciones?

Existen condiciones objetivas estrictas. Solo pueden adherirse personas humanas y sucesiones indivisas residentes cuyos ingresos brutos totales no superen $1.000 millones y cuyo patrimonio no exceda $10.000 millones, verificados durante los tres ejercicios previos. Quedan excluidos los grandes contribuyentes (segmentos 11 y 12 de ARCA), quienes tengan CUIT con estado limitado y las Personas Expuestas Políticamente.

¿La información precargada por ARCA es confiable y no hay que revisarla?

Aquí reside uno de los riesgos más subestimados del régimen. Si los datos precargados presentan inconsistencias, omisiones o desactualizaciones, el supuesto alivio administrativo puede convertirse en una nueva fuente de contingencias. El contribuyente asume plena responsabilidad por lo que confirma, aunque la información haya sido precargada por el organismo. Revisar antes de presentar no es opcional: es obligatorio.

¿El efecto liberatorio elimina cualquier posibilidad de fiscalización?

El efecto liberatorio existe y es un incentivo genuino, pero no es un escudo absoluto. ARCA dispone de un año para fiscalizar el período base. Si detecta una discrepancia significativa —diferencia de al menos el 15% o superior a $100 millones— puede impugnar la declaración y extender la verificación a períodos anteriores no prescriptos. La protección es real; las condiciones para mantenerla, también.

¿La adhesión de 2025 queda vigente automáticamente año a año?

No. El régimen exige ratificación anual. Quienes se adhirieron bajo la RG 5704/2025 deben además convalidar esa adhesión antes del vencimiento general de la declaración jurada del período fiscal 2025 —previsto para junio de 2026—. Si no lo hacen, quedan excluidos y tributan por el esquema general, perdiendo todos los beneficios del período.

Los números detrás del régimen

Límite de ingresos: $ 1.000 millones

Límite de patrimonio: $ 10.000 millones

Diferencia mínima para discrepancia: 15%

Plazo de ARCA para fiscalizar: 1 año

¿Mito o realidad? La conclusión

La respuesta hoy parece intermedia. El Régimen Simplificado de Ganancias no es un mito: existe una intención concreta de avanzar hacia esquemas más modernos y menos burocráticos. Ya no se exige declarar variación patrimonial ni justificar consumos personales. Para el universo de contribuyentes más numeroso —asalariados, jubilados y profesionales independientes con ingresos de fuente argentina—, eso reduce sustancialmente la carga de cumplimiento.

Pero tampoco puede afirmarse plenamente como una realidad consolidada. Su éxito dependerá de la calidad de la información precargada, la seguridad jurídica que el efecto liberatorio logre sostener en la práctica y la confianza que el sistema construya entre profesionales y contribuyentes a lo largo del tiempo. Si solo traslada complejidades detrás de una pantalla más amigable, quedará como una promesa más.

(*) Javier Fuentes, Gerente de Impuestos de Pgk Consultores

(**)Leandro Pujato, Senior de Impuestos de Pgk Consultores