Gastón Manes renunció a la presidencia de la Convención Nacional de la UCR: "Soy fiel a mis principios, no a los cargos"

" Renuncio porque soy fiel a mis principios, no a los cargos ", comunicó Manes en una carta dirigida al presidente de la UCR , Martín Lousteau, y a los correligionarios de la fuerza política.

"No ha primado una voluntad que exprese lo que alguna vez fuimos: un partido de ideas, no de circunstancias", señaló, al tiempo que indicó que en el último tiempo no encontró "una verdadera vocación de debatir y de buscar juntos una línea doctrinaria compartida".