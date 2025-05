Tras el triunfo de la alianza UCR-LLA en Chaco, gobernadores dialoguistas analizan acuerdos similares

La alquimia electoral con el gobernador dialoguista chaqueño rindió sus frutos y podría esperarse que otros mandatarios recorran el mismo camino. Por ejemplo, Gustavo Valdés, que no puede ser reelecto, aunque asegura que "estará en la boleta", no eligió todavía a su sucesor ni le puso fecha a las elecciones para elegir nuevo gobernador, aunque todo indica que sería en agosto. El diálogo entre Valdés y la Casa Rosada en términos electorales no está roto, se asegura, pero en la superficie todavía no hay señales de un acuerdo. Quienes sí llegaron a un entendimiento fueron el senador nacional Mauricio "Camau" Espínola y el principal referente de LLA, el diputado nacional Lisandro Almirón, ambos de buen diálogo con los "radicales con peluca".