El macrismo se rearma en Ciudad y apuntala la agenda con el impulso de proyectos en la Legislatura

Desde el entorno del jefe de Gobierno aseguran que, por el momento, no está en los planes hacer una renovación en los ministerios. "Jorge no está pensando en cambios. El Gabinete está bien, firme", señalaron a Ámbito y remarcaron que el equipo no se toca. "Seguramente habrá que ajustar cosas, como en cualquier instancia post elección, pero no habrá modificaciones", afirmaron desde Uspallata.

Otra fuente con llegada al entorno del jefe de Gobierno porteño también aseguró que la postura tomada por Jorge Macri es sostener a ministros, pese a las críticas de propios y ajenos. "En principio, no va a haber cambios inmediatos", anticiparon.

El PRO apuesta a la reimpulsar la gestión con proyectos clave en la Legislatura

Para recuperar la centralidad ante el avance libertario, el oficialismo porteño apostará a impulsar una serie de proyectos que circulan por la Legislatura, algunos de los cuales ya cuentan con dictamen -con apoyo de parte de la oposición-, otros que ingresaron pero que aún no fueron discutidos en comisión y algunos que fueron anunciados en campaña pero que hasta el momento no fueron tratados.

Uno de los proyectos que ya cuenta con el aval opositor -con excepción del peronismo y la izquierda- propone implementar beneficios fiscales para exceptuar 100% del pago de Ingresos Brutos a las dos primeras categorías de no profesionales que contempla la ley y un 75% a las cinco categorías siguientes. Los cambios abarcarían a trabajadores que realizan oficios como gasistas, electricistas, peluqueros, fotógrafos, entre otros. Se trata de un universo aproximado de 150 mil contribuyentes.

En el mismo proyecto, el oficialismo también propuso modificaciones al Impuesto de Sellos con el que aspiran a exceptuar del pago a los contratos comerciales, turísticos, leasing de vehículo y fideicomisos. El dictamen que incluyó a ambas iniciativas contó con las firmas de 16 legisladores miembros de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Administración Financiera y de Política Tributaria. Las voluntades provinieron en su mayoría del PRO y LLA, acompañados de la Coalición Cívica, Confianza Pública, la UCR, Ramiro Marra, Pablo Donati y Eugenio Casielles.

Los siete votos en contra fueron del peronismo, desde donde cuestionaron la negativa del PRO a debatir cualquier iniciativa que redujera Ingresos Brutos por fuera de las presentadas por el Ejecutivo. La bancada que conduce Claudia Neira pidió ampliar la reforma incluyendo otros sectores de la clase media, cuentapropistas e informales.

Otro de los proyectos que podría recibir luz verde es la ampliación de la cantidad de trámites sin costo. El texto propone añadir 71 procedimientos administrativos que, en caso de aprobarse, tendrán costo cero. El objetivo del oficialismo es simplificar la burocracia que actualmente afrontan las Pymes, emprendedores y vecinos de la Ciudad. El dictamen sobre los cambios a la ley 6.806 (Ley Tarifaria para el ejercicio 2025) reunió 16 firmas, encabezadas por el macrismo y LLA, mientras que el peronismo también se pronunció en rechazo.

En carpeta del PRO también se encuentra el proyecto anunciado en campaña para endurecer las penas contra los "cuidacoches", una iniciativa que requiere de la modificación del Código Contravencional de la Ciudad. “Vamos a terminar con la mafia de los trapitos. Se creen dueños de la calle: extorsionan, aprietan y roban. No va más, acá se les acabó el negocio”, afirmó en su momento Jorge Macri al dar a conocer la medida, que sanciona a los "trapitos" con 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o multa de 800 a 4.000 unidades fijas.

También se encuentra en el listado de proyectos la denominada "Ley Rompe - paga" que incrementa las sanciones contra quienes vandalicen el espacio público. Actualmente, el artículo 94 del Código Contravencional prevé dos tipos de sanciones principales: de uno a quince días de trabajos públicos u 81 a 1.217 unidades fijas de multa. Los cambios proponen incorporar la posibilidad del arresto y un agravamiento de las multas.

Otra discusión que también intentarán elevar en las próximas semanas tiene que ver con la autonomía de CABA respecto a los reclamos hacia Nación por el traslado de presos a cárceles federales, ante el colapso de las comisarías y alcaidías porteñas por la superpoblación de detenidos. En ese sentido, insistirán a Milei y Patricia Bullrich con el traspaso a la órbita de Capital de las competencias del Servicio Penitenciario.

En caso de no lograr respuesta, darán curso al proyecto que Macri envió en marzo a la Legislatura para crear un sistema propio penitenciario de CABA. La iniciativa determina la instauración del SPF local "como institución civil armada, jerarquizada y depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad", que actúe "como auxiliar permanente de la administración de justicia" y forme parte del Sistema Integral de Seguridad Pública. Además, propone también habilitar la gestión privada de los establecimientos carcelarios, bajo control público.

Así las cosas, el Ejecutivo insistirá con el tratamiento de propuestas propias en la Legislatura antes del recambio de fin de año. Actualmente cuenta con siete legisladores propios, que se elevan a diez si se incorporan las tres bancas de la Coalición Cívica, con quienes conforman el interbloque Vamos por Más. Junto a opositores aliados, podrían alcanzar el número necesario para aprobar las iniciativas. A partir de diciembre, con el crecimiento de LLA y del peronismo, la dificultad será mayor.