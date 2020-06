Gómez Alcorta sobre el término usado por fiscal Rivarola: "No es un caso aislado"

https://twitter.com/EliGAlcorta/status/1269284177653968897 En estos días, un caso más evidenció la falta de perspectiva de género en los poderes judiciales. Estamos en Chubut para trabajar en una agenda urgente que tiene como eje este problema estructural. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 6, 2020

“El dictamen del fiscal Fernando Rivarola es emblemático y esperamos que este caso sirva para impulsar una verdadera transformación del Poder Judicial en Chubut y en todas las provincias. Contar con un Poder Judicial con perspectiva de género es una de las mayores deudas que tiene aún la Argentina”, sostuvo la ministra.

Frente a integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y de organizaciones de la sociedad civil, la Gómez Alcorta invitó "a repensar los estándares probatorios para los casos de violencia de género" y afirmó que "muchas veces, las cuestiones dogmáticas o probatorias constituyen una excusa de los jueces y fiscales a la hora de abordar los casos de violencias de género”.

https://twitter.com/EliGAlcorta/status/1269343114881372160 Los poderes judiciales de todo el país tienen una deuda histórica con las agendas de género y diversidad. Tenemos la decisión política y el compromiso de actuar de manera conjunta contra las violencias de género y las desigualdades y brechas en el ámbito de la justicia. pic.twitter.com/CPGGy0UpYu — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 6, 2020

"Lo que nos trae acá es un ejemplo de una problemática estructural que es importante reconocer. De ese tipo de ejemplos tenemos todos los días en todos los lugares de nuestro país. Esta situación nos obliga a tomar una decisión muy fuerte, un compromiso muy importante político, porque sin ese compromiso el caso pasa inadvertido”, explicó, y añadió que lo acontecido con Rivarola "no es un caso aislado, ni una situación particular, sino que es un modo centralmente en el cual trabaja el Poder Judicial por una cantidad de efectos, de problemas estructurales".

"Este es el tiempo que nos toca vivir, para repensar todas las instituciones no porque queramos, no porque sea optativo, no porque tengamos un movimiento de mujeres dinámico que nos obliga, sino porque además como funcionarias y funcionarios tenemos esa obligación", postuló.