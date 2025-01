Gira internacional de Javier Milei : acuerdo con el FMI, inversiones y el fortalecimiento de su imagen global

Si bien en el Gobierno confían en que la buena sintonía entre Milei y Trump pueda ser la llave para destrabar nuevos desembolsos del organismo, las mayores dudas surgen respecto al sobreendeudamiento de la Argentina con el FMI. Asimismo, pesan las preocupaciones del Fondo respecto al tipo de cambio.

Voces de la city especulan con que el nuevo acuerdo podría estirarse hasta después de las elecciones, cuando el Gobierno podría ajustar el valor de dólar, menos atado a la necesidad de sostener la inflación con el tipo de cambio como principal ancla.

En diálogo con Ámbito, el economista jefe de Fide, Pedro Gaite, se mostró escéptico a la posibilidad de un acuerdo previo a las elecciones. Es que, “el Gobierno está muy plantado en que la política cambiaria no se toca porque es el eje de la política inflacionaria que a su vez es la prioridad”. A su vez, si no existe una corrección del tipo de cambio, el especialista no cree que puedan haber desembolsos del organismo internacional.

milei dolares Milei va por un nuevo acuerdo con el FMI.

“El acuerdo con el FMI quedaría para después de las elecciones -a su parecer- ya que ahí eventualmente el Gobierno podría hacer una devaluación más o menos controlada con la llegada de fondos y quizás con algunos levantamientos de los controles cambiarios”.

La participación el lunes en la asunción de Trump será otra instancia para seguir avanzando en el posible Tratado de Libre Comercio (TLC). La posibilidad encuentra voces a favor y en contra, y tiene una traba multilateral adicional, ya que el Mercosur podría ser un escollo en los planes del Presidente.

Inversiones: la llegada de Donald Trump y el vínculo con Javier Milei

Estados Unidos es el principal inversor de la Argentina, con u$s30.000 millones y una participación que supera el 18% del total. También es el tercer socio comercial, detrás de Brasil y China, con un intercambio de u$s12.000 millones, una balanza que estructuralmente es deficitaria para el país, según menciona un informe que dio a conocer en las últimas horas ABECEB ante la asunción de Trump.

"Los productos destacados incluyen petróleo crudo, nafta y productos químicos orgánicos e inorgánicos, que en conjunto representan el 36% de las exportaciones totales, por un valor de u$s2.084,7 millones acumulado a noviembre de 2024", menciona el trabajo.

En ese sentido, vale destacar que además de Milei fueron invitados a la asunción de Trump el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el intendente de la localidad neuquina de Añelo (corazón de Vaca Muerta), Fernando Banderet. Tarjetas que marcan, al menos, los intereses de Estados Unidos en el país: la minería, fundamentalmente los proyectos ligados al cobre, y los hidrocarburos.

Luego, en Suiza, hacia donde Milei partirá el martes, las inversiones seguirán en agenda. El jueves 22 será el día más actividad en Davos para el Presidente. A las 6:15 dará un discurso de 30 minutos en el Foro y un rato más tarde, a las 7, mantendrá una reunión con el CEO de Coca Cola, James Quincey.

Javier Milei y la reafirmación de su imagen global

La gira presidencial servirá para fortalecer su imagen global, un eje que es central para Milei desde que asumió en diciembre de 2023. Con ese foco, tendrá cuatro reconocimientos, dos en los Estados Unidos y dos en Suiza, ligados a usinas del pensamiento libertario y liberal.

El mismo sábado, día de llegada a los Estados Unidos, participará de la Gala Inaugural Hispánica, donde será galardonado con el premio “LWS Award 2025-Titan of Economic Reform”.

El domingo desde las 20 horas, Milei estará de la Gala 1775, donde dará un discurso y recibirá el segundo premio de la gira: el "2025 Champion of Economic Freedom”. No será su última actividad del día. A las 22, asistirá a la Gala Inaugural Latina organizada por la Asamblea Nacional Hispana Republicana y el America First Policy Institute, donde también dará unas breves palabras, según la agenda oficial.

En tanto, en Suiza, el jueves a las 8, recibirá su tercer premio de la gira entregado, en este caso por el "Country Strategy Dialogue on Argentina", donde hablará y tendrá un encuentro de trabajo con directivos de empresas y holdings de diferentes sectores y países.

Ese mismo día, le entregarán el cuarto premio de la gira. Liberales Institut, un centro de pensamiento liberal clásico, fundado en 1979 Zúrich, Suiza, le dará el "Premio Röpke".