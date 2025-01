La agenda de Javier Milei en EEUU y Davos: reunión con la titular del FMI y asunción de Donald Trump

El vuelo del Presidente partirá rumbo a Washington DC a las 23:59 de este viernes , según informaron desde presidencia. Su llegada está prevista para el sábado a las 10, hora de Estados Unidos. Ese día participará de la Gala Inaugural Hispánica, donde será galardonado con el premio “LWS Award 2025-Titan of Economic Reform”.

El domingo tendrá como plato fuerte una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Gueorguieva, a las 14.30. Antes visitará a las 12.30 el Instituto Milken, un think tank sin fines de lucro y no partidista enfocado en acelerar el progreso medible en el camino hacia una vida significativa, según se presentan en su web oficial.

Más tarde, desde las 20 horas, el presidente Javier Milei participará de la Gala 1775, donde dará un discurso y recibirá el segundo premio de la gira: el "2025 Champion of Economic Freedom”. No será su última actividad del día. A las 22, asistirá a la Gala Inaugural Latina organizada por la Asamblea Nacional Hispana Republicana y el America First Policy Institute, donde también dará unas breves palabras, según la agenda oficial.