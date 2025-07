Guillermo Francos admitió que hay una "crisis política" por la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel

La reacción de Villarruel no tardó en llegar. A través de una serie de respuestas a comentarios de usuarios en sus redes sociales, aprovechó para cuestionar a Milei y a su gestión respecto de la desatención hacia los jubilados. "Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo", dijo.