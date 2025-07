El Gobierno define si rompe el hielo con gobernadores en la Exposición Rural

A las 9 de la mañana, las entidades agropecuarias realizarán el corte de cintas que dejará abierta la muestra. Participará, por parte del Ejecutivo, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos . Sin embargo, el funcionario no definió todavía si participará del cóctel que se realizará el mismo día a las 19, al cual fueron invitados varios referentes de la política nacional, entre ellos los gobernadores.

JAVIER MILEI MESA DE ENLACE.jpg Javier Milei mantuvo un encuentro con la Mesa de Enlace. Presidencia

Pese a esto último, los dirigentes rurales se fueron sin promesas concretas. En este marco, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria, contó este miércoles que le plantearon a Milei "que las economías regionales no la pasan bien y él dijo que no va a ordenar la microeconomía". "Me vine preocupada porque la respuesta fue, 'yo ordeno la macro y del resto se ocupan ustedes'", sintetizó.

Según pudo saber este medio, en La Rural estaba todo listo para que el Presidente recorriera la pista, pero el mandatario se fue ni bien terminó el encuentro, algo que fue interpretado como un desplante. Más allá de este gesto, se espera que Pino remarque las necesidades del sector en el acto central que se llevará a cabo el 26 de julio, cuando se espera una vez más la presencia de Milei.

La foto política de este año distará mucho de la obtenida en 2024, cuando Javier Milei se sentó junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con quien compartió varios mates. En esta oportunidad, el vínculo erosionado entre ambos y la campaña electoral arrojarán una imagen distante. Lo mismo sucederá con la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Invitada al acto, la titular del Senado todavía no confirmó su asistencia ni si -como ocurrió previamente- se paseará por los stands de la muestra en los días previos.

Policía malo-policía bueno

Como contó este medio, en el Ejecutivo remarcan que las provincias "necesitan" del Gobierno nacional. "Nosotros también los necesitamos a ellos", agregan. En ese sentido, argumentan que hay una suerte pacto implícito de "policía bueno, policía malo", entre Francos y Milei. Vale recordar que el Presidente dijo el 9 de julio en una entrevista radial que los gobernadores “quieren destruir al Gobierno nacional” y "romper el país"; sin embargo, en Casa Rosada minimizan sus expresiones y aclaran que el mandatario "nunca va a dejar de ser como es". En el oficialismo consideran que su verborragia es un activo político y que son otros los actores políticos que deben tender puentes con las provincias, tales como el Jefe de Gabinete.

Por caso, este último dijo el fin de semana que el Poder Ejecutivo “va a conversar” con gobernadores para lograr "sostener el veto" de los proyectos que fueron convertidos en ley el jueves pasado en el Senado, y adelantó que hay mandatarios provinciales que “quieren acordar con nosotros”.

“El gobierno está permanentemente conversando con los gobernadores, yo mismo dialogo permanentemente”, dijo Francos, aunque admitió que toda negociación está enmarcado por el “clima electoral” de este año.

En este marco, la única certeza sobre un gobernador que sí pisará Casa Rosada en los próximos días es el caso de Alfredo Cornejo. El mendocino deberá volver el lunes 21 de julio con motivo del Consejo de Mayo, el órgano pensado por el Gobierno para impulsar su agenda legislativa luego de las elecciones.