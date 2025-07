Patricia Bullrich volvió a arremeter contra Victoria Villarruel y le exigió "que se ponga del lado de la gente"

Patricia Bullrich volvió a cruzar a Victoria Villarruel

Los dichos de la ministra ocurrieron en un acto en Tres de Febrero llevado a cabo este viernes. “La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítimo, porque no estaba convocada’", señaló Bullrich sobre el rol de Villarruel.