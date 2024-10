Guillermo Francos cruzó a Mauricio Macri: "Tiene que preguntarse cuánto se gasta y no si come milanesas o no"







El jefe de Gabinete cruzó al exmandatario por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Además, Francos opinó sobre la interna que mantiene el PRO.

Guillermo Francos cruzó a Mauricio Macri en el marco del debate de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión del presidente Javier Milei de vetar, nuevamente, una ley volvió a generar una turbulencia en el panorama político. En este contexto, el jefe de Gabinete cruzó fuertemente a Mauricio Macri, tras la reunión que mantuvo el presidente del PRO con sus senadores en la previa del tratamiento Ley de Financiamiento Universitario: "tiene que preguntarse cuánto se gasta y no si come milanesas o no", acusó el funcionario oficialista.

La respuesta de Francos llegó a un trascendido, que apunta que Macri le aseguró a sus senadores "¿para qué voy a seguir yendo a comer milanesas si después no se cumple nada?", en referencia a las reuniones que mantiene con el triángulo de hierro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. Sobre esto, Francos afirmó: "lo que yo diría es 'qué dice la ley de financiamiento universitario, cuánto se gasta hoy, cuáles son los recursos que se piden'".

El fuerte cruce de Guillermo Francos contra Mauricio Macri En la previa de la reedición del debate parlamentario sobre la Ley de Financiamiento Universitario, el funcionario oficialista y el máximo referente de la oposición "dialoguista" se cruzaron en referencia al apoyo que brindará el PRO para que el veto de Javier Milei pueda sostenerse en el Congreso. En este contexto, el exmandatario- quién mantuvo una reunión ayer con el bloque de su partido en el Senado - donde tensó con su relación con el Gobierno y su apoyo, hasta el momento incondicional, a las iniciativas de La Libertad Avanza.

Ante el trascendido, Francos fue tajante y en declaraciones radiales respondió: No es la forma en que yo encararía el tema. No diría si tengo que comer o no milanesas y si tengo que buscar acuerdos comiendo milanesas o no. Lo que yo diría es 'qué dice la ley de financiamiento universitario, cuánto se gasta hoy, cuáles son los recursos que se piden".

Congreso Presupuesto.jpeg Los diputados del PRO tendrán un rol clave en la definición en el Congreso. Mariano Fuchila "No sé si el presidente Macri se habrá preguntado sobre estos temas o no. Esas son las preguntas y no si como o no milanesas", acusó el jefe de Gabinete. El apoyo del PRO en su totalidad es vital en ambas cámaras para sostener el veto a Ley de Financiamiento Universitario. Así quedo demostrado con el acompañamiento del partido liderado por Macri, que permitió sostener el Decreto contra la reforma de haberes jubilatorios. Sobre la interna que se da entre Macri y Bullrich, el funcionario del gobierno detalló: "a mi me aburrió la pelea en la que nos quieren enmarcar a los del PRO del interior, porque en Córdoba esos líderes son valiosos los 2, a nadie se le ocurre preguntar si es Llaryora o Schiaretti, conviven en Córdoba, bueno, también conviven Patricia y Mauricio, no hay ningún inconveniente". Además, Francos aseguró que "defendió toda su vida" la educación pública y que los que integran el gobierno del Presidente Milei también: "la defendemos con un sentido lógico y un sentido de eficiencia y no para pedir recursos que nadie sabe cómo se gastan", justificó. "La vieja política no duda en incrementar gastos sin dejar establecido cómo se va a hacer frente a los mismos contra los que piensan que de una vez por todas tenemos que mantener las cuentas publicas en orden y hacer eficiente el gasto para mantenerlo. Esa es la discusión de fondo porque todos vamos a estar de acuerdo en sostener la educación pública", sentenció. La reunión de Mauricio Macri con sus senadores "Trabajando en la agenda legislativa", señala la publicación que subió la cuenta oficial del PRO. En la misma se ve a Macri con los miembros del bloque de su partido en el Senado de la Nación. La reunión deja abierta la puerta a una posible reconfiguración del apoyo - hasta el momento incondicional -, del partido hacia las iniciativas de La Libertad Avanza. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1841863724178501808?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1841863724178501808%7Ctwgr%5Ee568944b78a9e6a78c29309f04797f3192080da4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fen-medio-la-tension-la-casa-rosada-mauricio-macri-se-reunio-senadores-del-pro-una-llamativa-ausencia-n6066740&partner=&hide_thread=false El Bloque de Senadores de PRO con nuestro Presidente, trabajando por la agenda legislativa. pic.twitter.com/kmiXMV29pl — PRO (@proargentina) October 3, 2024 El marco en que se llevó a cabo el encuentro es el silencio que sostiene el expresidente sobre el acompañamiento del PRO en la Cámara de Diputados al veto presidencial contra la ley de financiamiento universitario, tal como lo hizo con la actualización de los haberes jubilatorios. Sin los votos de su partido, el oficialismo sufriría irreversiblemente un rotundo revés y tendría que recurrir a la "judicialización" del proyecto, tal como anticipó Manuel Adorni en su conferencia de prensa del pasado el jueves. Los senadores del PRO que renuevan banca en el 2025 son Alfredo de Ángeli y Guadalupe Tagliaferri. Esta última, más allegada a Horacio Rodríguez Larreta, no formó parte del encuentro. La parlamentaria porteña reiteró posturas propias durante el último año, ya anunció su apoyo a la ley de financiamiento universitario y es la presidenta del Movimiento Al Desarrollo (MAD), organismo fundado precisamente por el exjefe de Gobierno. En la reunión se hicieron presentes Enrique Goerling (Misiones), Luis Juez (Córdoba), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), María Victoria Huala (La Pampa), Andrea Cristina (Chubut) y Alfredo de Ángeli (Entre Ríos). También participó la tucumana Beatriz Ávila, cuyo espacio es el Partido por la Justicia Social de Tucumán.