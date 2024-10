Un diputado del PRO anticipó que votará en contra del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

González no solo anunció su rechazo al veto sino que también estuvo presente en la masiva Marcha Federal Universitaria del miércoles . El legislador es cercano al ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y es uno de los miembros del PRO que más se resisten a una alianza política con La Libertad Avanza.

Marcha universidades 2 de octubre.jpeg Miles de personas marcharon en todo el país en defensa de las universidades públicas. Crédito: Camila Alonso Suarez

Sin embargo, ya en esa situación, González fue el único diputado por el PRO que votó en contra al veto referente a las jubilaciones. Ahora, en una nueva disputa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el legislador anticipó su postura, más allá de lo que pueda hacer el bloque dirigido por Cristian Ritondo.

“Hay mecanismos en un presupuesto donde vos podés tenés voluntad política de resolver el problema”, aseguró en declaraciones radiales. Así, el mapa legislativo comienza despejarse de cara al debate, que se espera que suceda el próximo miércoles 9 de octubre a las 11 horas.

Presupuesto universitario: cómo será el camino del veto de Javier Milei

Finalmente el presidente Javier Milei sostuvo su promesa y, a pesar de la masiva Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública, el líder libertario firmó el veto del proyecto de ley que actualizaba el presupuesto destinado a las universidades públicas. A pesar de esto, el Congreso podrá insistir con la promulgación del texto legislativo si consigue una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras.

Diputados Congreso Quorum El Congreso frente a un nuevo debate clave para el futuro del Gobierno. Ignacio Petunchi

La medida impulsada por La Libertad Avanza fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 879/2024. Según justificó el Gobierno, el veto se lleva a cabo ya que el proyecto de ley "no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente".

Sin embargo, y a pesar de la decisión de Milei sostenida sobre la idea de mantener el "equilibrio fiscal", el Congreso tendrá un rol clave y podrá insistir de igual manera con la ley. Tras la oficialización del veto, el texto legislativo ya se encuentra nuevamente en manos del Poder Legislativo - diputados y senadores - que se preparan para debatirlo nuevamente el próximo miércoles 9 de octubre desde las 11 horas.

Para ser impulsada nuevamente, el proyecto de ley deberá alcanzar una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes en ambas Cámaras. En este caso, la votación será nominal (por si o por no).

En caso de conseguir los apoyos necesarios, el Presidente estará obligado a promulgar la legislación, aunque desde el Gobierno anunciaron que no descartan la "judicialización" de la ley. En el escenario contrario, de no juntar la mayoría calificada, el proyecto quedará fuera del circuito parlamentario y no podrá ser tratado nuevamente hasta las sesiones parlamentarias de 2025.

Cabe destacar que el proyecto de financiamiento fue aprobado el pasado 13 de septiembre. En la Cámara baja, la votación fue reñida y el texto obtuvo la media sanción con 123 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones. En cuanto a Senadores, la ley recibió el apoyo de 57 miembros de la Cámara alta, con 10 en contra y 1 abstención.