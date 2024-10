Universidades apuestan al Congreso para dar por tierra con el veto de Javier Milei

"Los gremios están esperando un poco de previsibilidad. Si el Gobierno lo comprende bien y pone una oferta semestral, que arrime un poco la diferencia, creo que sería un muy buen gesto. Ojalá que el Gobierno lo lea bien y pueda sacarse un tema de encima. Que no se quede con el relato de las universidades que no rinden, que tienen chicos que no cursan, que contratan gente que hace política. Me parece que eso es una pérdida de esfuerzo y de tiempo. Lo que tendrían que hacer es sentarse con nosotros y buscar una salida", completó.

Marcha Federal Universitaria La Marcha Federal Universitaria en la Plaza de los Dos Congresos. Mariano Fuchila

En la misma tónica, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, anticipó en una entrevista con Ámbito que desde las universidades iniciaron conversaciones con los representantes legislativos de cada provincia y que "la expectativa es que los diputados cumplan con lo que le dijeron a la gente cuando los votó: que defiendan la universidad pública". Sobre este punto el dirigente radical".

"Milei no va a ir para atrás. Pero a la mayoría de los diputados los votaron por decir que defendían la universidad pública. Inclusive funcionarios del Gobierno. Los diputados radicales no sé qué harán, me cuesta imaginar que apoyen el veto. En las provincias también se expresaron a favor de la marcha: Pullarlo, Schiaretti, Kicillof, Sadir, Larreta…", evaluó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR).

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, dijo a este medo que "el veto es una decisión previsible por los anuncios que había hecho Milei". Al igual que su par cuyano, el académico también apuesta al parlamento.

"Después de la masiva marcha, ahora el próximo paso es esperar una respuesta favorable de ambas cámaras del Congreso para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría y muy importante para dar previsibilidad al sistema y recomponer los salarios de los trabajadores universitarios, que vienen perdiendo mucho en lo que va del año", evaluó.

En la misma línea, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci , tildó de "error" y "provocación" el veto presidencial. "Tengo muchos años transitando la universidad y nunca se vio algo así. La verdad es que es un año tremendamente difícil. Lo más doloroso es el agravio permanente, la descalificación y lo que se dice de las universidades sin fundamento, buscando desprestigiar la tarea para justificar lo que hacen", evaluado en diálogo con Radiofónica.

Advertencia de legisladores aliados al Gobierno

La particularidad de la ocasión es que las criticas hacia la Casa Rosada no llegaron solamente desde la oposición más intransigente, sino que también hubo metralla de dirigentes y partidos aliados.

El senador cordobés Luis Juez (PRO), por caso, calificó como un "error" la avanzada de Nación sobre las universidades. "¿Querés auditarlos? ¿Querés investigarles sus cuentas? ¿Querés destrozar los negocios que armó el kirchnerismo con las universidades en algunos lugares? Metele para adelante. Ahora, la universidad pública ha sido una de las banderas más importantes que ha tenido la Argentina” , dijo Mitre Córdoba.

A la par, Juez manifestó que votará en contra del veto presidencial en caso de que el mismo se trate en el Senado. Es que ahora las luces de escena se posarán sobre el Congreso, que deberá decidir qué suerte correrá la medida.

Otro de los legisladores de la Cámara alta que habló sobre el tema fue el fueguino Pablo Blanco, de la Unión Cívica Radical (UCR). El senador planteó que a diferencia de lo que pasó con el aumento para los jubilados, "los diputados y senadores de la UCR van a pensar dos veces antes de cambiar su postura y girar un favor de la Casa Rosada. No va a ser fácil alinearlos con el oficialismo”. "Ya no habrá 87 héroes", dijo en referencia a los diputados que fueron agasajados por Javier Milei en la Quinta de Olivos tras apoyar el veto a la ley de Movilidad Jubilatoria.

Por su parte, la Cámara de Diputados ya convocó a una sesión para el próximo miércoles 9 de octubre a las 11 horas. Allí comenzará a definirse el futuro del veto presidencial. Previamente, el lunes, habrá una nueva reunión paritaria entre representantes de las universidades y el Gobierno.