Guillermo Francos optimista con Ficha limpia: "Están los votos para aprobarla"

En declaraciones radiales, Francos hizo referencia a la iniciativa que busca impedir que personas con condenas judiciales por delitos de corrupción puedan postularse a cargos públicos o partidarios: "Yo creo que va a haber sesión y se va a aprobar. Están los votos para aprobarla. Ya no quedan dudas".

"El pueblo argentino va a querer que continuemos a fondo con las reformas que hay que hacer para que este país cambie y para que crezca", agregó, al tiempo que hizo referencia al tire y afloje político con el macrismo: "Las diferencias políticas que podemos tener ahora van a quedar totalmente zanjadas cuando venga la elección nacional. El que no lo vea es miope, tiene vista corta".

Por último, expresó: "El jefe de Gabinete soy yo y me hago responsable de los actos que yo firmo. Entiendo que Santiago Caputo es un asesor y no tiene firma ejecutiva, no resuelve temas".

"Hay una segunda instancia de control político, que es Santiago Caputo. Y el que mete el gancho final soy yo", agregó, puntualizando en la diferencia de tareas entre él y el asesor presidencial.

Caso $LIBRA: Guillermo Francos superó la interpelación en Diputados con una férrea defensa a Javier Milei

Siguiendo el argumento de que fue una difusión personal del Presidente de la Nación, Guillermo Francos buscó desligar a la Casa Rosada y relativizar el rol institucional de Javier Milei en la causa de la criptomoneda $LIBRA, en una sesión especial en Diputados que representó la primera interpelación a un funcionario del Ejecutivo en los últimos 30 años. Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona se ausentaron, pero volverán a ser convocados para el miércoles 14 de mayo.

La jornada fue una de las primeras iniciativas que toma la oposición para conocer el rol de Javier Milei y Karina Milei en la estafa $LIBRA. El miércoles 30 de abril se conformará la comisión investigadora de Diputados, que sistematizará convocatorias y buscará generar información vinculante para la causa. Está integrada por 14 opositores y 14 oficialistas o aliados, por lo que resta conocer las negociaciones para consensuar un presidente del espacio.

La sesión se vio demorada en su inicio por la ausencia de dos de los ministros convocados, que provocó griterío con insultos entre los bloques, a las que se sumó el jefe de Gabinete cuando se cruzó con un legislador peronista para señalarlo: "Usted es un caradura".

Desde la oposición, se lamentaron porque no pudieron correr a Francos del libreto oficialista; incluso en un pasaje enumeró causas vinculadas al peronismo. Así continúa sin quedar claro el discurso opositor sobre la causa $LIBRA, elemento central de la convocatoria cuyo objetivo principal es sostener la discusión en agenda. "Él no es el que tiene que estar acá. Algunas de las cosas que dice incluso son creíble", sintetizó para Ámbito un diputado peronista, mientras que un legislador aliado expresó que "esto era una exageración y ahora que lo consiguieron no supieron cómo sostenerlo. ¿Qué esperaban? ¿Un juicio político al Presidente?".