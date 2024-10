Guiño de Mauricio Macri al Gobierno: "El rumbo económico es el correcto"

Al respecto, confirmó que la administración de Javier Milei "le pidió "colaboración en términos de reforzar el equipo de Energía". "No voy a opinar porque no hablé todavía con la fundación Pensar, que es la que está trabajando", amplió, en referencia al think tank amarillo que comanda la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

javier milei y mauricio macri.jpg Sintonía: Javier Milei y Mauricio Macri. Noticias Argentinas

Previamente, en tono de broma, sostuvo que los empresarios le dijeron que "lo vieron más joven que nunca y que está muy bien". También opinó sobre la designación de Fernando Gago como nuevo director técnico de Boca Juniors, a la quien le deseó "toda la suerte".

En sus últimos movimientos respecto al Gobierno, Mauricio Macri fue clave, ya que garantizó el blindaje del veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, dándole una laboriosa victoria legislativa a la Casa Rosada.

Gobernadores disertaron en el Coloquio de IDEA

Este jueves, en tanto, los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Corrientes, Gustavo Valdés.

“Otro ejemplo concreto es el impuesto a los combustibles, que tiene una asignación específica, que es ir (a financiar) el subsidio al transporte público de pasajeros. El Gobierno nacional decidió que (ese beneficio para los pasajeros) tenía que ser una responsabilidad de las provincias, bienvenido sea, pero no te quedes con ese impuesto entonces”, señaló.

A su turno, Torres sostuvo que “en el corto plazo la discusión (sobre este tema) hay que darla porque hay un mandato constitucional incumplido”, pero aclaró que no es necesario que haya una ley para eso, ya que “hay muchas decisiones que se pueden tomar incluso por decreto”.

“Si el rol del Estado para este Gobierno es pura y exclusivamente seguridad nacional, relaciones exteriores y macroeconomía, perfecto. Ahora, no sigamos cobrando impuestos por cosas que no vamos a hacer; o aliviamos a nivel fiscal o descentralizamos. La discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren plantear como una gran discusión mucho más sofisticada”, remarcó.

“Trabajemos entre todos para progresivamente para ir mejorando y no acrecentar esas asimetrías que no son fiscales, son académicas, sanitarias y sociales. Hoy no tiene el mismo derecho a la educación terciaria un chico que nace en el norte o en el sur de la Argentina, que alguien que nace en la Capital Federal. Hoy hay dos países y no tenemos que tener miedo de dar esa discusión. Es un acto de justicia rediscutir la coparticipación”, cerró.

En otro orden de temas, Jalil se refirió a la interna peronista: “Yo, cuando comencé en la política, el 30% era peronismo, el otro 30% era radical y sólo un 20% era de otras fuerzas, pero eso ha cambiado en la actualidad y hay que trabajar en el marco de este nuevo momento. Y hay que hacerlo con el sector privado”.