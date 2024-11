Gustavo Petro criticó a Javier Milei por "esconder" un video de un tenso cruce que mantuvieron en el G20

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , declaró que protagonizó una fuerte discusión con el mandatario argentino Javier Milei durante la cumbre del G20, realizada en Brasil . Sin embargo, el colombiano aseguró que los videos del tenso cruce no fueron publicados por decisión del gobierno libertario.

“ Trabajo conjunto . Este fue el tema con el que peleé (sic) con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes y poderosos del G20 que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial, ni colombiana”, detalló Petro el pasado jueves durante un acto oficial.

Milei debutó en la cumbre del G20 por primera vez desde su asunción en diciembre de 2023. El presidente argentino llegó con discrepancias con el resto de líderes del mundo, tras ser el único representante del grupo en no haber firmado una declaración preliminar en defensa de las políticas de género y el empoderamiento de las mujeres.

petro Gustavo Petro y Javier Milei ya habían protagonizado tensiones diplomáticas en marzo de este año. Señal Colombia

En este contexto, el mandatario colombiano aseguró que durante el desarrollo de la cumbre él y Milei mantuvieron un fuerte cruce y afirmó que la delegación argentina no quiso compartir el registro de lo ocurrido. “Yo publiqué mi intervención y tiene que ver con este precepto económico y político de que la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma”, sostuvo.

“La delegación argentina, a la cual le entregan los vídeos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí”, criticó

Sobre las ideas que Milei defendió en la cumbre, Petro fue tajante: “No es disruptivo. Es un discurso anacrónico pensar que el progreso del ser humano parte de una competencia de individuos que como átomos aislados tratan de ponerle zancadilla al otro para poder progresar”.

“Entonces se matan entre las naciones creyendo que ese es el progreso. La humanidad nunca ha podido permanecer en el planeta a partir de matarse a sí misma, sino a partir de ayudarse a sí misma”, agregó el colombiano.

Las críticas del mandatario de Colombia no se quedaron ahí: Petro también acusó al presidente argentino de representar un "nuevo fascismo". Sobre este tema, añadió: “Las extremas derechas, llámenle. Yo le llamo fascismos de nuevo tipo, son fascismos de nuevo tipo. El fascismo italiano o alemán o español de mediados del siglo XX no era librecambista, no era de libre mercado, era proteccionista”,

"Milei es de libre mercado, es el discurso que siempre echan; Trump es proteccionista, entonces hay una diversidad en los términos que hace que no puedas igualar porque la historia no es igual, en el tiempo unas circunstancias que sucedieron a mediados del siglo XX a las de hoy”, comparó Petro.

“Pero si hay algo que equipara, el fascismo se definía también por la eliminación violenta de la diferencia y es ahí donde está el punto común con hoy, hoy muchos quieren eliminar la diferencia y quieren eliminar la diferencia porque les da miedo, también los nazis subieron al poder”, concluyó.

Cabe recordar que este no es el primer episodio de tensión que se vive entre ambos mandatarios, situados en las antípodas ideológicas. En marzo, el gobierno colombiano ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá, en respuesta a las reiteradas ofensas de Milei a Petro, a quien tildó de “asesino terrorista”.

Javier Milei no estuvo en la foto final del G20: la explicación oficial

Sobre el final de la cumbre realizada en Brasil, los líderes del G20 finalizaron la jornada tomándose la típica foto de cierre. Sin embargo, Milei, quién en reiteradas criticó al multilateralismo, no formó parte de la foto final de jefes de Estado.

FOTO FINAL DEL G20.jpeg La foto final del G20 de la que no participó Javier Milei. Presidencia

En el Gobierno explicaron que la ausencia de Milei en la imagen final respondió a que "estaba en una bilateral". No obstante, los líderes con los que el Presidente se reunió durante la jornada sí estuvieron presentes en la foto oficial.

El Presidente encabezó encuentros con su par de China Xi Jinping, con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, y con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi. De todos ellos, solo Milei estuvo ausente en la foto final del G20.