Javier Milei ratificó su respaldo al presidente de Bolivia "frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad" + Agregar ámbito en









El mensaje de Milei llegó tras un agradecimiento del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, que lidia con una creciente tensión social desde el 1° de mayo.

Javier Milei junto al presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

Un paro general por tiempo indeterminado, el corte de rutas estratégicas y el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y manifestantes provocaron una espiral de conflictividad social en el primer año de gestión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Las medidas de los sindicatos de ese país comienzan a generar desabastecimiento, lo que llevó a un gesto de asistencia humanitaria y acercamiento diplomático del gobierno argentino, que envió un avión Hércules C-130 para trasladar alimentos. Ahora, un intercambio entre Javier Milei y su par boliviano ratificaron el vínculo entre ambos dirigentes.

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El mensaje de Milei representó una respuesta en redes sociales a un agradecimiento que hizo el propio mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en X. Se trata del primer mensaje por esa vía que hace el presidente boliviano en los últimos cinco días. "Mi más profundo agradecimiento al presidente Javier Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria", sostuvo.

"Este gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad entre nuestras naciones, sino que representa un alivio vital para nuestras comunidades en momentos de gran necesidad. Valoramos profundamente la disposición de la República Argentina para colaborar en la protección de la vida y el bienestar de nuestro pueblo", concluyó su mensaje Paz Pereira.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2055503013175791638&partner=&hide_thread=false Gracias, Presidente @rodrigo_pazp!



Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso.



Vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación,… — Javier Milei (@JMilei) May 16, 2026

El mensaje de Javier Milei a Rodrigo Paz Pereira La publicación del presidente boliviano fue respondida por el mandatario argentino en X. "Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso. Vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación, decisión y hechos concretos", escribió Milei.

Se trata de un nuevo gesto del Presidente de la Nación con su par de Bolivia, con quien compartió su acto de asunción y la conformación del "Escudo de las Américas" en los Estados Unidos, junto a Donald Trump y otros presidentes latinoamericanos alineados ideológicamente. Precisamente, en una declaración conjunta, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú manifestaron su "preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población". avion hercules (1).jpg El avión Hércules C-130 con el que la Argentina asistirá a Bolivia. "En este marco, rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025", continúa el documento. Finalmente, en la presentación diplomática los países reiteran "solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social".