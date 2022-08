Horacio Rodríguez Larreta instó a los opositores a defender a la "justicia independiente"

Manifestó hoy que Cristina Kirchner debe “ejercer su defensa de todas las acusaciones contundentes que hizo el fiscal, y no politizarlo", resaltó. Por eso, para Rodríguez Larreta, "hay que dejar que las instituciones funcionen, no politizar, no mediatizar", expresó, en relación al juicio por la obra pública, donde el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión e inhibición para ocupar cargos públicos contra la Vicepresidenta.