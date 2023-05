Hugo Passalacqua: "Somos un espacio misionerista, validado por el pueblo"

El gobernador electo Hugo Passalacqua dirigió sus primeras palabras para agradecer al presidente de la Legislatura y diputado provincial reelecto Carlos Rovira . “No es el conductor, es el creador de este lugar. Un lugar que no existía”, definió.

Passalacqua señaló más adelante que tiene la percepción “o la seguridad de lo que se viene para Misiones es una magistratura o gobernanza espectacular como la de Oscar Herrera Ahuad, que a mi me va a costar una bocha empardarte. Con un gran Intendente de Posadas Leonardo 'Lalo' Stelatto” .

Luego pidió a sus comprovincianos ser “misioneros de ley”. “Nunca pretendimos una foto con alguien extraño. Somos gente sencilla. No queremos que venga gente de Buenos Aires porque no nos interesa. Buenos Aires es un municipio como Posadas”, manifestó no sin antes aclarar que nunca le gustó ser “oposición de la oposición”.

“Nosotros somos un espacio misionerista, propio, validado por el pueblo de Misiones. El pensamiento nuestro está validado por el pueblo de Misiones, no por un 011 que llama de Buenos Aires. Misiones solo da felicidad”, sentenció.

“La Renovación cumple objetivos”

De su parte el gobernador y diputado provincial electo Oscar Herrera Ahuad resaltó la labor del ganador de las elecciones, Hugo Passalacqua y del conductor de la Renovación Carlos Eduardo Rovira. “La alegría del pueblo es la única empresa que nos tiene que llevar a hacer bien las cosas. Mañana seguimos trabajando”.

En esta línea, el Gobernador aseguró que luego de este proceso electoral que finalizó este domingo con el holgado triunfo de la Renovación “seguimos gestionando”.

Vanguardia

En tanto que el presidente del Frente Renovador de la Concordia y presidente de la Legislatura provincial, Carlos Rovira dijo que este domingo nació, con el voto del ciudadano misionero, la Renovación Neo, en todos los pueblos de Misiones, transformándose en la vanguardia política de la Argentina.

Añadió que “la Renovación Neo levanta bien en alto la idea y la praxis, de una Misiones innovadora y creativa. Abrió las puertas a la juventud sin echar a los viejos” consignando la experiencia del gobernador electo Hugo Passalacqua y la juventud de Lucas Romero Spinelli, vicegobernador. Para destacar las gestiones cumplidas por “el mejor gobernador del país Oscar Herrera Ahuad”, al tiempo que consignó la preferencia del ciudadano posadeño por el intendente de Posadas Leonardo Lalo Stelatto quien fue reelecto con más del 70% de los votos.

“El misionerismo ha ganado en la Renovación que no tiene dueños, porque es de todos”. Rovira destacó la jornada donde se dio “un voto positivo, acá no se votó contra nadie”.