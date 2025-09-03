Incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno: un periodista fue gravemente herido por un botellazo

Cristian Mercatante, cronista de América, recibió un fuerte golpe en la cabeza durante el cierre de LLA y fue atendido por personal médico en el lugar.

En el cierre de campaña de Javier Milei rumbo a las elecciones bonaerenses , un acto en la localidad de Moreno terminó con un grave episodio: el periodista Cristian Mercatante sufrió un botellazo en la cabeza , resultó herido y, con la cara ensangrentada, tuvo que ser asistido de urgencia por los médicos presentes .

La comitiva libertaria se presentó en el Club Villa Ángela de Moreno, donde un grupo de militantes se reunió para acompañar a La Libertad Avanza , aunque no se llegó a llenar el predio. En ese contexto de tensión, se produjo la agresión que dejó como víctima al periodista Cristian Mercatante .

El comunicador, que trabaja para el programa “Desayuno Americano” de América , relató lo sucedido: “Estaba cubriendo para mi programa” , explicó, y añadió que no llegó a ver el objeto que lo impactó en la cabeza.

El cronista de C5N que dialogó con Mercatante informó que el golpe le provocó un corte profundo, motivo por el cual fue rápidamente asistido. En primera instancia le colocaron una gasa en la cabeza para contener la hemorragia, y luego recibió atención médica en el lugar.

El hecho ocurrió mientras el presidente Javier Milei pronunciaba un encendido discurso, en medio de un clima de euforia militante que terminó empañado por la violencia.

Clima de tensión en el cierre de campaña de LLA: enfrentamientos entre militantes libertarios y opositores

El clima previo al acto ya era tenso por las condiciones de seguridad del cierre de campaña de LLA, decenas personas encapuchadas llegaron este miércoles al predio donde hablará el presidente Javier Mileitapadas y esquivando las cámaras de televisión que se encuentran en el lugar. Con las caras , ingresaron al predio. El acto comenzó con incidentes entre manifestantes opositores y efectivos de Gendarmería, antes de la llegada del Presidente. Según reportes desde el lugar, la situación se desató luego de que los opositores increparan verbalmente a los militantes de LLA, lo que derivó en un enfrentamiento con la Gendarmería, que intervino para controlar la situación, y resultó en una persona detenida.

"No puedo garantizar que no haya agresiones", había afirmado el martes el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en declaraciones a C5N, al revelar que se había puesto en contacto con la Casa Militar con una nota escrita donde detallaba todos los riesgos de cara al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones del domingo.

Desde La Libertad Avanza (LLA) denunciaron que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, "liberó" la zona del club Villa Ángela en Villa Trujui, en la localidad de Moreno, donde el presidente Javier Milei participará este miércoles del acto de cierre de campaña de las elecciones bonaerenses. Al mismo tiempo alertaron que el mandatario podría ser objeto de un "atentado".

Además, el acto se llevará a cabo luego de las agresiones e incidentes en los actos de campaña protagonizados por Milei en Junín y en Lomas de Zamora, además del repudio manifestado hacia su hermana en una caravana el jueves pasado en el cierre de campaña en la provincia de Corrientes.

Durante una entrevista publicada esta mañana, que había sido grabada el viernes pasado junto a Louis Sarkozy, hijo del ex primer mandatario francés y político liberal, advirtió que la estrategia del kirchnerismo de cara a las próximas elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.