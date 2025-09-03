Cierre de campaña de Javier Milei en Moreno: llegó gente encapuchada al acto

El acto se realiza en medio de cruces entre La Libertad Avanza y el gobierno provincial por las condiciones de seguridad.

En medio de un clima tenso por las condiciones de seguridad del cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) , decenas personas encapuchadas llegaron este miércoles al predio donde hablará el presidente Javier Milei. Con las caras tapadas y esquivando las cámaras de televisión que se encuentran en el lugar, ingresaron al predio.

"No puedo garantizar que no haya agresiones" , aseveró el martes el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en declaraciones a C5N , al revelar que se había puesto en contacto con la Casa Militar con una nota escrita donde detallaba todos los riesgos de cara al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones del domingo.

Desde La Libertad Avanza (LLA) denunciaron que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , "liberó" la zona del club Villa Ángela en Villa Trujui , en la localidad de Moreno, donde el presidente Javier Milei participará este miércoles del acto de cierre de campaña de las elecciones bonaerenses. Al mismo tiempo alertaron que el mandatario podría ser objeto de un "atentado".

En ese contexto de cruces, decenas de personas encapuchadas y con las caras tapadas llegaron juntas al predio del club Villa Ángela. El detalle llamó la atención porque no llegaban ninguna bandera ni remera de LLA ni del presidente Javier Milei. Ni siquiera estaban vestidos de violeta, el color característico del oficialismo.

El gobierno de Axel Kicillof advirtió por las condiciones de seguridad para el cierre de campaña de Javier Milei en Moreno

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, alertó que las condiciones de seguridad no están garantizadas para la realización del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, previsto para este miércoles, con la participación del presidente de la Nación, Javier Milei.

Luego de los dos episodios de violencia que sufrió La Libertad Avanza en Corrientes y en Lomas de Zamora, donde militantes opositores interrumpieron actos y el presidente debió ser evacuado tras agresiones con objetos contundentes, las autoridades del partido en conjunto con la Casa Rosada, estaban terminando de organizar el evento que se realizaría finalmente en el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio de Trujui.

En declaraciones a la prensa, Alonso señaló que el lugar elegido para el evento (una cancha de fútbol de un club barrial) presenta “múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo tanto para los asistentes como para el mandatario.

El ministro explicó que el predio, ubicado en un área con calles de tierra que se vuelven intransitables con la lluvia, no cuenta con las mínimas condiciones para recibir a una multitud de aproximadamente 10.000 personas, mucho menos para garantizar la seguridad del Presidente.