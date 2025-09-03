Cierre de Javier Milei en Moreno: la Provincia anunció que quintuplicará la seguridad pedida por Casa Militar

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, desestimó este miércoles las denuncias de La Libertad Avanza sobre una presunta “zona liberada” en el acto de cierre de campaña de Javier Milei en Moreno. El funcionario afirmó que la Provincia montará un dispositivo de seguridad cinco veces más grande que el requerido por la Casa Militar y acusó a la oposición de impulsar una “operación política” para desviar la atención del escándalo que involucra a la secretaria general de Presidencia.

Desde el espacio libertario, el candidato a diputado nacional Sebastián Pareja escribió: "El pichón de Stalin, Axel Kicillof, renuncia públicamente a brindarnos seguridad a todos los bonaerenses con una convocatoria abierta a dejar zona liberada para ¿Provocar un atentado a la máxima investidura de la República? Llamamos a toda la ciudadanía de bien a estar en estado de alerta".

La contestación de Bianco fue directa: “Qué no mienta Pareja y explique el 3% que se llevaba Karina Milei”. En ese sentido, precisó que “no solamente van a estar los efectivos que pidieron sino que quintuplicamos el pedido. Va a haber aproximadamente 500 efectivos en toda la zona”.

El ministro explicó además: “ La seguridad del presidente es responsabilidad de la Casa Militar. La policía de la provincia de Buenos Aires funciona como auxiliar ante las solicitudes de la Casa Militar que nos pidió 100 efectivos y nosotros vamos a estar cuadruplicando o quintuplicando esa cantidad. También enviaremos motos y helicópteros porque queremos resguardar la figura presidencial”.

Bianco recordó que la Provincia ya había advertido sobre la elección del predio en Moreno: “Nosotros hemos hecho las advertencias que correspondían respecto de que no era una locación recomendable para que se haga un acto de estas características, mucho más cuando se trata de una figura presidencial”.

No obstante, aclaró que se reforzará la seguridad: “No obstante a eso, nosotros vamos a desplegar un operativo policial mucho más grande al que se nos solicitó de la Casa Militar”.

Según el funcionario, la convocatoria en Moreno persigue dos fines: instalar la idea de que el kirchnerismo es violento y, al mismo tiempo, desplazar de la agenda pública las denuncias que involucran a Karina Milei. "Hay un intento de victimización por parte de La Libertad Avanza y un intento de distraer la información respecto a un caso que estaba siendo difundido públicamente que era muy grave respecto de las coimas, del cobro del 3% por parte de la secretaria general, de los audios que se censuraron. Han logrado el objetivo. Ahora estamos hablando del acto en Moreno y no de las coimas de Karina Milei”, señaló.

En paralelo, rememoró los incidentes ocurridos días atrás en Lomas de Zamora y el papel clave de la policía bonaerense: “En Lomas de Zamora, si no hubiese sido por la policía de Buenos Aires, hubiera sido un desastre también porque fueron regalados. Se les había avisado que era un lugar y un horario inconveniente. No nos quisieron escuchar y sucedieron los incidentes”.

Por último, Bianco aclaró que no rechazan la realización del acto, aunque cuestionó la elección del sitio: “Nosotros no tenemos problemas de que vaya a Moreno, pero se podría haber hecho en un lugar más cómodo, que no requiera tanta seguridad”.

El cierre de su mensaje fue un pedido a la ciudadanía: “Nosotros le estamos pidiendo a la población que no se acerque al predio. Que vayan los militantes. La forma de repudiarlo a Milei no es con agresión ni con insultos como suelen hacer ellos, sino la forma de repudiarlo es el domingo con el voto popular”.