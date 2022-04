Salto de la inflación: el arco opositor salió a pedirle medidas urgentes al Gobierno

"No hay soluciones mágicas, es mentira que haya una fórmula secreta que destrabe este problema. Lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral consistente y serio. El gobierno todavía no lo presentó, los argentinos lo estamos esperando", continuó.

Por su parte, la diputada del PRO, María Eugenia Vidal, indicó que el índice inflacionario de marzo marca "el peor trimestre desde 1991". "Llevamos acumulada más inflación que 170 países en todo 2021", continuó.

Desde la UCR, en tanto, emitieron un comunicado en el que reclamaron que los funcionarios del Gobierno "dejen de dedicarse a las peleas internas y comiencen a trabajar para buscar soluciones a la grave crisis política y económica que atraviesa la Argentina".

El titular de la bancada radical en Diputados, Mario Negri, señaló: “Inflación de marzo 6,7%. La más alta desde abril 2002 por el Plan Platita que inventaron para ganar elecciones que perdieron. Como el kirchnerismo sin plata no funciona, la fabricaron. Y como tampoco funcionó, desatan una interna despiadada, ponen en jaque al país. Irresponsables”.

Y agregó: “El gobierno del Frente de Todos bate dos récords a la vez. La mayor inflación mensual desde que arrancó la gestión (6.7 por ciento) y el mayor nivel de tensión interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Coincidencia? Para nada. Siembran incertidumbre y cosechan zozobra.

En tanto, el titular de la UCR, el senador Alfredo Cornejo, indicó que la "fórmula presidencial está llevando a los argentinos al precipicio". "La inflación más alta en los últimos 20 años y ellos se pelean por el poder de la banda y el bastón", agregó, en referencia a la frase expresada este mediodía por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el CCK, en la apertura de la sesión plenaria de EuroLat 2022 en la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, ligó el aumento de la inflación con mayor pobreza. "El que labura no llega a fin de mes. Los jubilados están cada día peor. No sólo no llenaron la heladera, sino que todos los días nos condenan a seguir hundiéndonos más", dijo.

Desde la derecha liberal, el diputado José Luis Espert, analizó: "6.7% de inflación en marzo, arriba del 100% anualizado. Freídos".

La izquierda también salió a marcar su parecer ante el crecimiento inflacionario. "Este nivel de inflacion explica por qué le dedican tanto tiempo a criminalizar la protesta social de los sectores populares. La inflación en alimentos está desatada, saben que las familias trabajadoras no llegan a fin de mes y que en los barrios populares la están pasando mal", señaló. la diputada Myriam Bregman.

Su compañero de bancada, Nicolás del Caño, indicó a su turno: "un 20% de inflación en alimentos en los 3 primeros meses del año. Y todavía tienen cara para criminalizar a quienes reclaman comida y el aumento del potenciar trabajo que apenas alcanza los 16000 pesos".