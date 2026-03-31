La canasta de Pascuas llega con aumentos de hasta 63% en 2026

Un informe de la consultora Focus Market reveló que los productos típicos, como el pescado, los huevos y las roscas, sufrieron un ajuste dispar en sus precios.

En la previa de las Pascuas , las familias se encargan de conseguir los productos tradicionales para comer durante la festividad. En ese sentido, los precios de las roscas, huevos y pescados , sufrieron incrementos de hasta 63% en comparación con el año pasado.

Estos datos se desprenden de un relevamiento, elaborado por la consultora Focus Market, sobre la canasta de productos típicos de las Pascuas para 2026.

El pescado suele ser el protagonista del almuerzo de Pascuas, y este año muestra encarecimiento entre los cortes más consumidos. El mayor aumento este año es del 58% para el caso del kilo de calamar . Le siguen el kilo de filet de merluza con el 27%, el kilo de milanesa de pescado con un 15%, y los 250 g de kanikama con un 9% de aumento.

Según Damián Di Pace, director de la consultora, la notoria suba del calamar se debe a factores externos , ya que mostró un "fuerte dinamismo exportador, con mayor demanda internacional y mejora de precios". De esta forma, presiona los valores locales, a diferencia de la merluza, que tiene precios internacionales estables y un perfil más orientado al mercado interno.

Otro producto relevado fue la lata de atún natural de 170 g, que mostró un aumento del 25% respecto al 2025 . “La caída en términos nominales del precio del atún en lata entre marzo de 2024 y marzo de 2026 responde principalmente a un shock de oferta importada y mayor competencia. Tras la apertura de importaciones, ingresaron al mercado argentino marcas extranjeras —principalmente de Ecuador— con precios significativamente más bajos, lo que generó una guerra de precios en góndola", indicó Di Pace.

La mesa dulce llega con aumentos a las Pascuas

En lo que respecta a los huevos, las categorías relevadas por la consultora fueron: el Mini Eggs x 24 unidades (85 g), que presenta el mayor incremento, 49% con respecto al año anterior; el Huevo de pascuas Sorpresa de 150 g, que aumentó 45% y el Huevo de Pascua más chiquito (17 g), que creció 40%. Le siguen el Huevo de pascuas Sorpresa de 20 g (+38%), Huevo de pascuas negro/blanco de 110g (+28%), y por último el Huevo de pascuas de leche de 55g (+27%).

Asimismo, analizaron el precio del huevo de pascua relleno, que ganó notoriedad durante la pandemia porque lo armaban pequeños emprendedores en sus casas. Este año un huevo relleno de unos 500 g tiene un valor aproximado de $29.900, representando un aumento interanual del 36%, contra los $22.000 en 2025.

Di Pace explica que ­­este aumento en los huevos "se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao. Durante 2024, registró subas históricas impulsadas por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental, que concentra más del 60% de la oferta global. Esto llevó el precio del insumo a máximos récord, encareciendo fuertemente los costos de la industria chocolatera". En ese sentido, el traslado a precios minoristas sigue rezagado, mientras que las empresas ajustaron precios para recomponer márgenes tras el shock previo y enfrentan además costos locales elevados (logística, salarios, impuestos), lo que sostiene valores altos en góndola.

Las roscas de Pascuas también mostraron grandes aumentos en comparación al año pasado. El aumento más destacado se dio en la rosca artesanal de 500 g, que compramos en la panadería, con un precio de $8.000 en 2025, y $13.000 en 2026, lo que suma un aumento del 63%.

Pascuas 2026 Grafico rosca de pascuas Focus Market

Le sigue la rosca de 900 g, con un aumento del 52%, ya que el año pasado costaba $16.500 y este año $25.000. Por último, el menor aumento con un 47%, lo tiene la rosca industrial de Pack cerrado por 400 g, que se vende en Supermercados, donde el año pasado costaba $3.500, y este año su precio es de $5.150.­­

"Los aumentos en la rosca de Pascua responde principalmente a la suba de costos de insumos clave, más que a un shock de demanda. En particular, productos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate registraron fuertes incrementos, impactando directamente en el costo de producción de panaderías y confiterías. A esto se suma el aumento en costos operativos (salarios, energía, logística) y una menor escala de producción por caída del consumo, lo que eleva el costo unitario. En muchos casos, los comercios ajustan precios para sostener márgenes en un contexto de ventas más débiles", sostuvo Focus Market.