Por el aumento de los combustibles, consultoras prevén que la inflación de marzo podría acelerar hasta 3,2% Por Solange Rial + Seguir en









La guerra en Medio Oriente complicó aún más la dinámica de precios a nivel local, en un mes que históricamente ya es complicado por motivos estacionales.

El aumento en los combustibles aceleró la inflación de marzo y dejará un arrastre para abril. Depositphotos

Marzo es históricamente un mes complicado para la inflación por cuestiones estacionales, pero debido al fuerte aumento en los combustibles (sobre todo en la última quincena del mes) tras la disparada internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, las proyecciones se aceleraron con fuerza. Así, las consultoras de forma mayoritaria ubican al Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima de febrero, con mediciones que llegan hasta el 3,2%.

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El rubro educación experimenta su mayor salto anual de precios en marzo por el inicio del ciclo lectivo, mientras que también suele haber una suba en indumentaria producto del cambio de estación. También este año se sumó el aumento en las líneas de colectivo de CABA y PBA. Pero, sin dudas, el factor central fue la disparada en los precios de los combustibles, producto de la suba del barril del petróleo de más de un 50% en tan solo un mes por el conflicto bélico.

Rosario Vidaurreta, economista de Analytica, en charla con Ámbito, adelantó: "Para marzo proyectamos una inflación del 3%, con una leve suba respecto a febrero. Nuestro relevamiento de precios de alimentos y bebidas arrojó una suba del 1,9% en el promedio de cuatro semanas con una mayor estabilidad en carnes respecto a los meses previos. Sin embargo, los incrementos en combustibles, y sus efectos indirectos, van a repercutir tanto este mes como en abril. A eso se suma la alta estacionalidad en ciertos rubros, como sucede en el caso de educación".

Por su parte, Pedro Martínez Gerber de la consultora PxQ Consultora, estima que marzo tendrá una inflación del 3,2% mensual. Los cuatro pilares, según este experto, para la aceleración fueron: combustibles, tarifas y alquileres, educación y alimentos. A su turno, Florencia Fiorentín, de Epyca, le dijo a este medio que si bien ellos no realizan relevamiento de precios, esperan un recalentamiento desde el 3%, "con un impulso fuerte dado por el incremento en los combustibles, que va a afectar al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este mes y de los próximos, ya que es un insumo de todas las industrias".

También en charla con Ámbito, Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, indicó que si bien aún no está el dato cerrado de este mes, la medición preliminar del IPC se ubica en el 3,1%. En tanto, desde la consultora lcg le confirmaron a este medio que manejan un dato de 2,9%, igual nivel que en febrero. En una entrevista radial, Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, exhibió que el relevamiento de su consultora pronostica un 3% para marzo, con alimentos en 2%, en un mes caracterizado por "un fuerte aumento en educación, algo en tarifas y combustibles".

Fuerte aumento del combustible por la disparada del petróleo Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la nafta aumentó un 21% en términos reales en marzo producto de la guerra, lo que implica retornar al nivel de julio de 2021. "Si se quisiera neutralizar este incremento, el impuesto fijo a los combustibles debería reducirse en un 95% en CABA. Asimismo, el poder adquisitivo del salario registrado en términos de litros de nafta cayó un 17% en el último mes", destacaron. Asimismo, desde Romano Group también hicieron su relevamiento: al analizar los precios vigentes en surtidor que publica la Secretaría de Energía, YPF aumentó, en promedio y a nivel nacional, 19% el gasoil, 15% la Infinia y 17% la súper, entre el 28 de febrero y el 28 de marzo. "Las alarmas inflacionarias tienen un gran argumento para despertar incluso teniendo en cuenta los malos datos de enero y febrero que se ubicaron en el 2,9% en ambos meses", ampliaron. Para ver cómo impactaría en el dato de inflación de marzo, la entidad arribó a estas conclusiones: los combustibles tienen una ponderación del 3,8% en el IPC, por lo que por ejemplo un aumento del 10% impacta en el índice un 0,38%. "Si en promedio los combustibles aumentaron en marzo un 7,3% en todo el país, sería esperable que agregue al menos 0,3 puntos porcentuales al promedio general", destacaron. Desde este informe, además alertaron que esta suba también impactaría en la medición de abril. "Como gran parte del aumento se dio en la segunda quincena de marzo, de mantenerse estos precios deja un arrastre estadístico (último precio de marzo vs precio promedio de marzo) de 0,36 puntos porcentuales ya que el último dato contra el promedio marca un aumento del 9,45%", finalizaron.

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