Jaime Durán Barba no descartó trabajar con Cristina Fernández Kirchner y fue crítico con Victoria Villarruel: "Visitar torturadores es mi límite"

Jaime Durán Barba elogió a Javier Milei, no descartó trabajar con Cristina Kirchner y enterró a Victoria Villarruel.

A pesar de las críticas, el ecuatoriano no descartó trabajar para la expresidenta en una campaña electoral. Sin embargo, el consultor si marcó un límite con la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel : " Visitar torturadores es mi límite ", sentenció.

En declaraciones radiales, el consultor elogió al presidente argentino y su equipo de comunicación por su manejo de la estrategia política y la agenda pública. "Es el que mejor lo hace, la gente no lo votó por lo que piensa de economía, lo votó porque bailaba y gritaba. Hizo algo muy divertido en un momento en que la política es espectáculo ".

Sin embargo, Durán Barba también advirtió: "Claro que para tener éxito también hace falta gestión, pero me da la sensación de que no le interesa, la idea de Milei no es institucional".