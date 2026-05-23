El encuentro ocurrió en el domicilio donde la expresidenta cumple su condena. El joven sobrevivió a un disparo durante una represión en una protesta frente al Congreso.

La expresidenta Cristina Kirchner recibió al fotógrafo Pablo Grillo, fue herido por la Gendarmería durante un operativo represivo frente al Congreso en la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025. La imagen compartida este sábado por el intendente de Lanús, Julián Álvarez

“Nuestra tarde milagrosa. Cristina con Pablo. Pablo con Cristina. Dios tiene buenos planes”, escribió Álvarez en su cuenta de Instagram. En la foto se ve a Cristina parada detrás de Pablo Grillo y su padre, Fabián.

Tanto Pablo como su padre participaron de la actividad “Lanús con Cristina” frente a la casa de la expresidenta, que incluyó la exposición de las fotografías de Grillo, intervenciones artísticas y un camarazo. “Hay que seguir resistiendo, es nuestro país y no lo podemos dejar caer”, dijo el fotógrafo.

Pablo Grillo fue herido por la Gendarmería durante una protesta de jubilados frente al Congreso. Aquel día una capsula de gas impactó de lleno en su casa y lo dejó al borde de la muerte. Durante varios meses estuvo internado y debieron realizarle varias intervenciones quirúrgicas. Finalmente, le dieron el alta y, de a poco, va retornando a sus actividades, aunque quedó con varias secuelas.

El 12 de mayo la jueza María Servini, cerró este martes la etapa de instrucción en cuanto a la responsabilidad del gendarme Héctor Jesús Guerrero, y elevó a juicio oral ese tramo de la causa. En la misma línea , ordenó extraer testimonios de la causa para continuar la investigación sobre la cadena de mando, en el episodio que tuvo como víctima al fotógrafo Pablo Grillo.

El 5 de mayo desde la querella, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), habían solicitado la elevación a juicio de Guerrero por los delitos de tentativa de homicidio agravado contra Pablo Grillo, y abuso de armas agravado, por otros cinco disparos que realizó de forma prohibida durante la represión del 12 de marzo de 2025.

“Tras una exhaustiva investigación, se verificó que los efectivos policiales habían actuado de manera desproporcionada e irracional. Esa situación comprendió los disparos efectuados de forma antirreglamentaria por el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, que le ocasionaron lesiones al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo”, sostuvo la fiscalía e indicó que ese día, el imputado intervino en su carácter de e integrante de la Sección de Empleo Inmediato del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería.

Según se estableció a través de peritajes e informes, entre las 17:05 y 17:25, Guerrero disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” y “de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) con su pistola lanza gases marca ‘FM’” desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís hacia los manifestantes que se encontraban sobre Yrigoyen, en sentido a la calle Virrey Cevallos.