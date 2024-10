Javier Milei marcó distancia de Victoria Villarruel y cuestionó la foto con Isabel Perón: "No lo hubiera hecho"

El mandatario apuntó contra "Isabelita" y lanzó: "No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales".

El presidente Javier Milei se refirió al encuentro entre Victoria Villarruel y la exmandataria María Estela Martínez de Perón y marcó distancia de su vicepresidenta al afirmar: "Yo no lo hubiera hecho".

Sin embargo, Milei no compartió la postura de la titular del Senado y sostuvo: "Para mi el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", dijo, crítico, en diálogo con TN.