Javier Milei, autocrítico: "En el plano político hoy hemos tenido una clara derrota"

El Presidente salió a reconocer los resultados electorales de los comicios en la provincia de Buenos Aires, en los que La Libertad Avanza cosechó un 33,84%, y el peronismo, un 46,9%. Ratificó el rumbo de gestión.

El presidente Javier Milei reconoció este domingo la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo. "En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado" , dijo en el inicio de su discurso desde el búnker de La Libertad Avanza.

"Si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral” , dijo el Presidente en un tono autocrítico al subir al escenario junto a su hermana, Karina Milei, y su principal asesor, Santiago Caputo. Lo esperaban sobre las tablas el vocero Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich, Mario Lugones, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Mariano Cuneo Libarona. Además, subió al escenario en La Plata el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien el intercambio fue menos efusivo.

“Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que por ahora están surgiendo lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones de línea ejecutiva. Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”, dijo Milei.

El primer mandatario sostuvo que el peronismo tocó este domingo "su techo". En tanto, aseguró que La Libertad Avanza consiguió "un piso" desde el cual trabajarán "de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”.

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todo los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado” , reflexionó el libertario. Sin embargo, Milei ratificó el rumbo de gestión y el trabajo realizado en cada una de las áreas.

"También quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, dijo Milei.

“Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, aseguró el presidente.

“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, estando del lado del bien. No se rotrocede ni un milímetro, el rumbo no sólo que se confirma sino que lo vamos a acelerar”, insistió.

Contundente victoria de Fuerza Patria sobre LLA por más de 13 puntos: 46,9 a 33,8

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso este domingo por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente, con el 86,71% de las mesas escrutadas oficialmente.

En tercer lugar quedó el espacio de centro Somos Buenos Aires, con 5,40%, seguido por el Frente de Izquierda con 4,37%.

Con estos números, el peronismo consolidó su predominio en el distrito gobernado por Axel Kicillof, quien participó del armado de unidad que incluyó al PJ bonaerense —que conduce Máximo Kirchner— y al Frente Renovador de Sergio Massa, entre otros sectores.

La participación en la jornada alcanzó el 62,79% del padrón, según datos del escrutinio provisorio.

Resultados por secciones:

Primera Sección (Gabriel Katopodis y Malena Galmarini): Fuerza Patria 47,26% vs. LLA 37,16% — distribución: 6 bancas para el peronismo y 3 para los libertarios.

(Gabriel Katopodis y Malena Galmarini): Fuerza Patria 47,26% vs. LLA 37,16% — distribución: 6 bancas para el peronismo y 3 para los libertarios. Segunda Sección (noroeste bonaerense): PJ 35,43% vs. LLA 29,82%.

(noroeste bonaerense): PJ 35,43% vs. LLA 29,82%. Tercera Sección (conurbano sur; Verónica Magario, Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza): PJ 53,86% vs. LLA 28,56% (lista de LLA encabezada por Maximiliano Bondarenko).

(conurbano sur; Verónica Magario, Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza): PJ 53,86% vs. LLA 28,56% (lista de LLA encabezada por Maximiliano Bondarenko). Cuarta Sección : Fuerza Patria 40,28% vs. LLA 30,30%; Somos Buenos Aires 19,99% — reparto: 3 bancas para el PJ, 2 para Somos Buenos Aires y 2 para LLA.

: Fuerza Patria 40,28% vs. LLA 30,30%; 19,99% — reparto: 3 bancas para el PJ, 2 para Somos Buenos Aires y 2 para LLA. Quinta Sección (costa atlántica): triunfo de LLA con 41,56% (liderada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro) frente al PJ con 37,54%.

(costa atlántica): triunfo de LLA con 41,56% (liderada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro) frente al PJ con 37,54%. Sexta Sección : LLA 41,79% vs. PJ 34,13%.

: LLA 41,79% vs. PJ 34,13%. Séptima Sección : Fuerza Patria 38,22% vs. LLA 32,84%.

: Fuerza Patria 38,22% vs. LLA 32,84%. Octava Sección (región capital, La Plata): Fuerza Patria 43,61% vs. LLA 36,95%.

Otras fuerzas: Potencia 1,40%; Unión y Libertad y Nuevos Aires 1,29% cada una.