Los CEOs de J.P. Morgan y Citi llegan a la Argentina en medio de las discusiones por el salvataje de EEUU a Javier Milei







Mientras J.P. Morgan y Citi desembarcan en Buenos Aires, las entidades de Wall Street reclaman avales para avanzar con el paquete de financiamiento impulsado por el Tesoro de EEUU, que ya comprometió un apoyo total de u$s40.000 millones a la Argentina.

Jamie Dimon visitará la filial local este miércoles.

El máximo ejecutivo de J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, y Jane Fraser, la Directora Ejecutiva del Citi visitarán la Argentina este miércoles, en un contexto marcado por el fuerte apoyo de Estados Unidos a la administración de Javier Milei. En paralelo, se supo que el mayor banco de Wall Street participa de las negociaciones para un eventual paquete de asistencia financiera al país con participación de capitales privados.

Si bien aún no está confirmado un encuentro con funcionarios del Gobierno, no se descarta que pueda concretarse durante su estadía. Lo que sí está previsto es que Dimon mantenga una reunión con el equipo local de JPMorgan en Buenos Aires este miércoles.

La visita del banquero se produce en momentos de estrecho alineamiento entre el Gobierno argentino y la Casa Blanca, y coincide con los planes de expansión global del banco. Recientemente, JPMorgan anunció inversiones por u$s1,5 billones en cuatro grandes sectores y 27 subsectores estratégicos —entre ellos minería, energía y bienes industriales—, con el objetivo de respaldar a empresas estadounidenses en el desarrollo de cadenas de suministro seguras.

Los bancos de EEUU piden garantías para otorgar el préstamo de u$s20.000 millones Un grupo de los principales bancos estadounidenses, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs, se muestran reacios a otorgar un préstamo por u$s20.000 millones a la Argentina sin contar con garantías o avales, informó el The Wall Street Journal.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había señalado la semana pasada que el Departamento estaba trabajando junto a entidades financieras y fondos de inversión para crear una línea de financiamiento por u$s20.000 millones, destinada a invertir en deuda soberana argentina.

Según fuentes citadas por el WSJ, los bancos aguardan definiciones del Tesoro sobre qué tipo de respaldo podría ofrecer el Gobierno argentino o si Washington asumirá directamente el riesgo de la operación. Por el momento, el préstamo no está cerrado y podría no concretarse si no se resuelve el esquema de garantías. citigroup.jpg Los bancos aguardan definiciones del Tesoro sobre qué tipo de respaldo podría ofrecer el Gobierno argentino AFP Un portavoz del Tesoro estadounidense confirmó a Reuters que “las conversaciones siguen en curso” y que se brindarán más detalles una vez que finalicen las negociaciones. Desde Goldman Sachs declinaron hacer comentarios, mientras que JPMorgan, Bank of America y Citigroup no respondieron a las consultas. En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro de Estados Unidos por el mismo monto de u$s20.000 millones, elevando a u$s40.000 millones el total del respaldo estadounidense a la economía local. Además, el Tesoro habría comenzado a comprar pesos argentinos en el mercado abierto, según fuentes oficiales. El acuerdo genera inquietud dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde algunos funcionarios temen que la administración de Donald Trump busque priorizar los compromisos con Estados Unidos por sobre los del Fondo, dada la magnitud de los préstamos en juego, indicó el Wall Street Journal.